Takot mademanda? Kyline pinost video nila ni Mavy sa IG

Napilitan si Kyline Alcantara na alalahanin, balikan, at ilagay sa Instagram wall niya ang video na kasama niya ang ex-boyfriend na si Mavy Legaspi.

Wala siyang magawa dahil bayad nga siya para gawin `yon.

Yes, ang tinutukoy ko nga ay ang endorsement nila ng softdrinks, na ginawa nilang video noong masayang-masaya at nagmamahalan pa talaga sila.

Siyempre si Mavy, pinost din sa social media ang video na kasama nga nila ni Kyline sina Ruru Madrid, Bianca Umali.

Anyway, makikita nga sa video na pumasan-pasan pa si Kyline kay Mavy, at bonggang-bongga ang tawanan nila.

At siyempre, hindi nakalusot `yon sa paningin ng mga netizen. Heto nga ang nakakalokang sabi nila:

“Yung tipong ayaw mo na dapat siya sa feed mo pero no choice ka kasi may kontrata.”

“Hahaha, hirap maging artista.”

“May mas guwapo at mabait pa para sayo Kline… and explore mo more ang career mo kasi magaling ka.”

“Hirap na may napirmahan ng kontrata. hahaha. Kahit ayaw mo gagawin, mapipilitan ka, kesa makasuhan ka at magbayad ka. Tiis lang matatapos din ‘yan.”

“Baka magalit mama niyan.”

“Guys kalma matagal na na-shoot ito, now lang pina-post.”

“Sana stop na nating i-bash ang dalawa. They need healing. Hoping that someday they will be good friends again.”

“Work work lang walang personalan.”

“Obvious naman na matagal na ‘yan, pero dahil ini-endorse niya ‘yan, may contract sila, kaya ipo-post talaga.”

“Luma na, need lang i-post at may kontrata.”

Well…