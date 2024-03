Taga-Pasig na kawatan, bumulagta sa Batangas

Todas ang isang kawatan na wanted sa Kamaynilaan matapos itong makipagbarilan sa mga aarestong tauhan ng Manila Police District sa kanyang tahanan sa Lemery, Batangas nitong Biyernes ng gabi.

Dead on arrival sa Batangas Provincial Hospital ang suspek na si alias Kelly, 28, tubong Barangay Kapasigan, Pasig City matapos magtamo ng mga bala sa iba’t ibang bahagi ng katawan.

Ayon sa report ng Lemery police, pasado alas-7:00 ng gabi, hahainan sana ng warrant of arrest ng mga tauhan ng Manila Police District at District Intelligence Operation Unit (DID-DPIOU) ang suspek sa kanyang kasalukuyang tinitirahan sa Barangay Matingain I, nang tumanggi itong sumuko.

Nauwi sa palitan ng putok ang operasyon na nagresulta sa pagkasawi nito.

Ayon sa report, ang suspek ay may dalawang warrant of arrest mula sa RTC Branch 161 at Branch 268 ng Pasig City para sa parehong kaso ng robbery na nangyari sa Metro Manila. (Ronilo Dagos)