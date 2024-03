Sarah ‘di raw magsasawang pasalamatan ang mga magulang

Ang bongga ng first ever Billboard Philippines’ Women in Music Awards na ginanap nitong Biyernes ng gabi sa Samsung Hall, SM Aura Premier sa Taguig City.

Sumipot nga ang mga maniningning na bituin sa larangan ng Original Pilipino Music (OPM) para i-celebrate ang kauna-unahang Billboard Philippines’ Women in Music Awards.

Hapon pa lang ay halos puno na ng fans ang 5th Level ng SM Aura. Matiyagang naghihintay sa kani-kanilang mga paboritong music icons. Hindi kasi sila muna pinaakyat sa 6th Level kung saan ang venue ng event.

Napanood ng fans ang pagdating at pagrampa sa blue carpet ng mga honorees, presenters, at iba pang OPM icons.

Si Regine Velasquez-Alcasid ang kauna-unahang rumampa sa Billboard blue carpet kasama ang kanyang mister na si Ogie Alcasid at anak na si Nate.

Kinaaliwan ng mga tao ang Asia’s Songbird dahil game na game itong nakipagkulitan at nakipagpiktyuran sa fans. Naglaan talaga sila ng oras para makasama ng fans sa blue carpet, ha. Siyempre, enjoy na enjoy din ang mga guest sa mga paandar at kakengkoyan ni Ogie.

After rumampa sa blue carpet ng pamilya Alcasid ay halos sunod-sunod na ang pagdating ng iba pang celebrities.

After ng sitdown dinner ay eksaktong 9:00pm nagsimula ang star-studded musical event hosted by Jolina Magdangal.

Ang 3-song prod ni Barbie Almalbis ang naging opening number. Hiyawan ang mga tao lalo na nang kantahin niya ang iconic song niyang ‘Tabing-Ilog’.

Lahat ng honorees ay present para personal na tanggapin ang kanilang award except kay Pilita Corrales na understandable naman dahil sa edad nito. Ang anak niyang si Jackie Lou Blanco at apong si Rikki Mae Davao ang tumanggap ng award niya. Ang Asia’s Queen of Song ang nahirang na ‘Icon’ honoree.

Ang bongga ng show dahil lahat ng honorees ay nag-perform muna on stage bago nila tanggapin ang kani-kanilang awards. Pabonggahan ng song numbers, pero kinabog silang lahat ni Sarah Geronimo na hataw sa pagsayaw at pagkanta ng hit songs niyang ‘Dati-Dati’ at ‘Ikot-Ikot’ with matching back-up dancers pa. Ang ibang honorees kasi ay tig-iisang kanta lang.

Narito ang listahan ng mga OPM women na binigyan ng parangal ng Billboard Philippines:

Woman of the Year: Sarah Geronimo

Powerhouse: Regine Velasquez-Alcasid

Hitmaker: Moira

Rule Breaker: Ena Mori

Rising Star: BINI

Icon: Pilita Corrales

Nagwagi naman sa online fan voting sina Belle Mariano para sa kategoryang Listeners Choice Award at si Morissette ang tumanggap ng People’s Choice Award.

Late na nang dumating si Belle. Nagsisimula na ang event nang dumating ang ka-love team ni Donny Pangilinan. Hindi na nga ito umabot sa dinner, hindi na rin siya nakarampa ng bonggang-bongga sa iconic blue carpet.

Pagkatanggap niya ng award ay umalis na rin ito agad kaya tanging siya lang ang wala sa group photo ng lahat ng winners. Busy siguro ang singer ng kantang ‘Bugambilya’ kaya nagmamadali itong umalis.

Ang mga mahal sa buhay ng honorees ang nagpakilala at nagbigay ng awards. Si Ogie ang nag-present ng award sa kanyang misis na si Regine. Ganun din si Matteo Guidicelli sa kanyang maybahay na si Sarah. Mister din ni Morissette na si Dave Lamar ang nag-abot ng People’s Choice award sa kanyang better half.

Ang tinaguriang King of Pinoy Pop na si Stell Ajero ng SB19 ang nag-present ng Rising Award sa all-girl group na BINI. At ang super sikat sa Spotify na si Zild ang nag-abot ng Rule Breaker award sa kaklase niyang si Ena Mori.

Emosyonal ang mga acceptance speech nina Regine, Moira, at Sarah.

Gaya ng kanyang sinabi sa Billboard US event, aside sa kanyang Popsters, mister, at lahat ng tumulong sa kanyang career, muling pinasalamatan ni Sarah ang kanyang mga magulang. Hindi raw siya magsasawang magpasalamat sa kanyang Mommy Divine at Daddy Delfin.

Ang bongga rin ni Regine dahil special mention siya sa thank you speech nina Morissette, Moira, at Sarah.

Nasa unahan ang table nina Regine, Ogie, Sarah, at Matteo kaya kitang-kita kung gaano sila kasaya habang pinapanood ang mga baguhang singer sa stage. Halatang proud na proud sila sa mga ito. Very vocal naman ang dalawang OPM Superstars na handa silang sumuporta sa mga baguhang singer-songwriter.

Congrats sa Billboard Ph at maraming salamat sa pagtataguyod ng OPM globally. Congrats din sa lahat ng honorees at winners!