PSC patuloy na pinalalakas grassroots sports program

PATULOY ang Philippine Sports Commission sa kanilang serye ng pagbisita sa mga lungsod at lalawigan sa buong bansa upang ihatid ang kanilang mandato hinggil sa grassroots sports program ng bansa.

Ang PSC ay huling pumunta sa Lungsod ng Tuguegarao sa Lalawigan ng Cagayan upang harapin ang mga pinuno ng palakasan sa buong rehiyon sa Unibersidad ng Cagayan Valley.

Si Commissioner Edward Hayco ay nagsagawa ng pangako sa mga pinuno ng sports na naroroon upang maging sandata ng ahensiya sa paghahatid ng grassroots agenda sa loob ng rehiyon.

“Sa lahat ng sports leaders, ang pagiging ordinaryong tao o coach ay makakagawa ng mga hindi pangkaraniwang bagay. Lahat kayo ay makakapag-produce ng mga Olympians sa hinaharap,” pahayag ni Hayco.

Ang summit ay kabilang sa maraming pagbisita ng ahensiya sa iba’t ibang lugar sa bansa na nagsimula sa Legazpi City kung saan tinangkilik ng PSC ang Private Schools Athletic Association (PRISAA) bilang isa sa mga sangay nito para sa grassroots program, na sinundan ng summit na ginanap sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur at Angeles City sa Pampanga.

Binigyang-diin ni Hayco ang kahalagahan ng pagpapatatag ng relasyon sa PRISAA at iba pang mga asosasyong nakabase sa palakasan tulad ng State Colleges and Universities Athletic Association (SCUAA) at Palarong Pambansa ng Department of Education sa pagbuo ng patuloy na landas ng pag-unlad ng mga kabataang atleta sa kanilang paraan ng pagiging bahagi ng pambansang pool.

Bago ang Tuguegarao City summit, mismong si PSC Chairman Richard Bachmann ay nagbigay din ng katulad na pangako sa Angeles City summit, na idiniin na ang mga organisasyong ito ay nakatulong ng malaki sa pagsasagawa ng mandato ng ahensiya at sa paghikayat sa mga batang atleta na umunlad para sa kanilang mga pangarap.

Sumang-ayon si University of Cagayan Valley President Esther Susan Perez-Mari sa mensaheng ipinarating ng mga opisyal ng PSC at nangakong magiging isa sa mga grassroots hub sa loob ng rehiyon.

“Ang grassroots program ay, sa esensiya, ang pagpapaunlad ng sports na walang hangganan. Ang gagawin po natin ay isasali din natin kahit iyung mga nasa public schools. It is our goal for inclusivity,” pahayag ni Perez-Mari.

Ang summit ay sumasaklaw sa mga paksa tungkol sa pambansang cager na sina June Mar Fajardo at Tokyo Olympic gold medalist Hidilyn Diaz-Naranjo sa mababang pagsisimula sa antas ng katutubo at ang pangkalahatang ideya ng palakasan sa Pilipinas kabilang ang legal na batayan nito na tinalakay ng mga consultant ng PSC na sina Bernardino Ricablanca, Jr. at Prof. Elbert ‘Bong ‘ Atilano. Sr. (Lito Oredo)