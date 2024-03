Sumasailalim na sa early stages ng chemotherapy ang Princess of Wales na si Kate Middleton matapos masuring dinapuan ito ng kanser.

Inanunsiyo mismo ito ng 42-anyos na prinsesa sa isang video message nitong Biyernes, Marso 22.

Ayon kay Kate, nagulat siya nang malamang may cancer siya matapos ang matagumpay niyang “abdominal surgery” noong Enero.

“In January, I underwent major abdominal surgery in London and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present,” sambit niya ngunit hindi na nito isinapubliko pa kung anong klaseng cancer meron siya.

Dagdag pa niya, “my medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy and I am now in the early stages of that treatment.”

Bumuti naman na umano ang kanyang kalagayan sa paglipas ng mga araw at ginagawa niya nila ng kanyang asawang si Prince William ang lahat upang maayos ito para sa kapakanan ng kanyang pamilya.

“I am well and getting stronger everyday by focusing on the things that will help me heal, in my mind, body and spirit,” wika pa ng prinsesa na may tatlong anak sa asawa niyang si Prince William na tagapagmana ng trono ni King Charles III.

Kasabay nito’y humingi rin si Princess Kate ng oras, space, at privacy.

Nauna rito, nitong Pebrero lang ay inihayag ng royal officials na nagpapagaling si King Charles III na dinapuan rin ng cancer.