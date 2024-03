Nagbabala ang isang health reform advocate na posibleng kumalat sa Metro Manila ang whooping cough o pertussis.

Ito ang sinabi ni Dr. Tony Leachon matapos manawagan sa Department of Health (DOH) na magsagawa ng vaccination campaign sa paparating na Semana Santa.

Dapat din daw ipatupad ang mandatory facemask sa Quezon City matapos dito unang maiulat ang pertussis outbreak.

“Puwedeng kumalat sa karatig pook, particularly Maynila. Malaki Maynila, marami ritong mahirap. Kapag kumalat ito sa matataong lugar, sa ating mga kababayan sa squatter area, kawawa naman madaling kumalat iyan,” babala ni Leachon.

Nanawagan din ito sa mga negosyante na muling pagsuotin ng face mask ang kanilang mga empleyado para na rin masiguro ang kanilang kalusugan.

Nauna rito ay naalarma si dating Health Secretary at ngayon ay Iloilo Rep. Janette Garin sa pertussis outbreak sa Quezon City.

“This is alarming, but we can prevent the spread of this disease through vaccination and observing proper hygiene,” ani Garin. “One of its causes is the recent decline in vaccine uptake brought about by fake news and the infodemic has also affected the uptake of DPT (diphtheria, pertussis, tetanus). Vaccination saves lives; hence, we need to catch up.”