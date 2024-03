Majoy Baron pasiklab sa PLDT; Graze Bombita astig sa Galeries

Mga laro sa Martes: (PhilSports Arena)

2:00 pm Petro Gazzs Capital1

4:00 pm Chery Tiggo vs NxLED

6:00 pm Cignal HD vs Creamline

MAHIGPIT na binakuran ni Mary Joy Baron ang depensa ng PDLT habang binutas ni Savannah Dawn Davison ang daan sa matinding paluan tungo sa pagpapalasap ng matinding 25-9, 25-13, 25-21 pagwalis sa Farm Fresh Foxies sa second game ng 2024 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference Sabado sa Ynares Center sa Antipolo City.

Bago rito, ibinomba ni Graze Bombita ang buong puwersa ng Galeries Tower tungo sa pagpapalasap ng dagdag na kabiguan sa Strong Group sa loob din ng tatlong set, 25-17, 25-14, 25-12, sa unang sultada.

Ipinamalas ni Bombita ang kakayanan na maging pundasyon ng Galeries sa liderato at opensiba sa pagtatala nito ng 16 puntos mula 15 attacks at 1 ace simula sa ikalawang set upang panatilihin ng Highrisers ang kanilang dominasyon sa patuloy na naghahanap ng direksiyon na Athletics para itala ang kanilang pangalawang panalo laban sa apat na talo.

Itinala naman ni Baron ang mala-pader na pagbablangka sa kinolektang 11 puntos mula sa 7 attacks, 2 blocks at 2 aces para tulungan si Davison magtampisaw sa panghahataw sa bola sa kanyang 21 puntos mula sa 17 spikes, 3 blocks at 1 ace na nagtulak sa High Speed Hitters sa ikalawang sunod na panalo at pagsalo sa liderato sa kauuang 5-1 karta.

“Sinandigan lang namin ang momentum namin sa last game,” sabi lamang ni Baron. “Maganda kasi ang system kaya nag-improve pa kami for this game. Medyo naging mabilis iyung first set kasi nga gusto namin ipakilala ang team pati na ang character din namin at ipinapakita din namin ang responsibility sa isa’t-isa.”

Tumulong din sina Fiola Mae Ceballos at Erika Mae Santos para sa PLDT, na nakisalo sa pagkapit sa tuktok kasama ang defending champion na Creamline.

Tanging si Caitlin Viray lamang ang nasandigan ng Foxies sa itinala nitong 11 puntos upang malasap ang ikalawang sunod na kabiguan na naghulog dito sa kabuuang 2-4 panalo-talong record. (Lito Oredo)