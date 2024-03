Mag-utol nahulihan ng 12-kilong marijuana

Timbog ang magkapatid na taga-Benguet matapos mahulihan ng P1.4 milyong pinatuyong dahon ng marijuana sa Barangay Poblacion, Aguilar, Pangasinan noong Biyernes.

Kinilala ng Philippine Drug Enforcement Agency-Pangasinan (PDEA-Pang) ang suspek na si Vernie at kapatid nitong menor-de-edad, kapwa tubong Benguet, Cordillera.

Sa imbestigasyon, bago ang insidente, nakatanggap umano ng impormasyon na ang magkapatid ay galing ng Benguet at nagpunta sa Aguilar, Pangasinan na may dalang mga dried marijuana leaves.

Dito, agad na nagkasa ng anti-illegal drug bust ang PDEA-Pang kasama ang Aguilar Police Station (APS) at inaresto ang mga suspek sa isang buy-bust.

Nakumpiska mula sa magkapatid ang 12-kilo ng marijuana na may street value na P1.4 milyon, isang motorsiklo at marked money na ginamit sa operasyon.

Nakakulong ngayon sa APS ang magkapatid at kaukulang kaso ang isinampa laban sa kanila. (Allan Bergonia)