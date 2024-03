Lakad, upo

Marami tayong nilalakad sa buhay. Oo, marami ang literal na nilalakad natin para makarating sa isang destinasyon o kaya naman, gaya ng ginagawa ko tuwing umaga, gawing ehersisyo ang paglalakad.

May mga lugar na masarap maglakad. Sa mga parke, sa mga bukid na may magagandang tanawin at aliwalas na kapaligiran. Masarap maglakad lalo’t may inilaang espasyo para ka makapaglakad dahil, sa totoo lang, karamihan sa mga bangketa natin sa Kamaynilaan ay kay hirap nang malakaran. Sinakop na ng mga establisimyento. Kaya naman naglalakad ang iba, sa mismong kalsada kasabay ng mga sasakyan. Napakadelikado.

May mga lungsod naman na ginawang maayos ang lalakaran. Walker-friendly, wika nga sa Ingles. Sa sentro ng lungsod ng Iloilo at Makati, sa ilang bahagi rin ng Taguig at Quezon City. Samantala, kung mapupunta kayo sa bansang Singapore, para talagang idinesenyo ang lungsod para may malapad na lakaran ang mga tao.

Bago ako magpunta sa Singapore, nag-ensayo muna ako sa mahabaang paglakakad. Inihanda ang katawan. Maaari naman akong mamasahe o magtaksi pero mahal ang gastusin sa maunlad na bansang Singapore. Nakatipid naako sa paglalakad, lumakas pa ang katawan.

Pero, sa ating mga Tagalog, may isang ‘lakaran’ na bagamat may akto ng paglakad, may iba pang kahulugan. Kapag sinabing ‘lakarin’ ang papel para maaprubahan, ang ibig sabihin, asikusahin. Pag-ukulan ng pansin paraumabante at nang matapos na ang proseso.

Sasabihin din ng ibang tamad sundin ang mahabang proseso gaya ng pagkuha ng lisensya, ‘ipinalakad’ na langsa iba. May ibang tagalakad ang nag-asikaso ng pagpaparehistro ng sasakyan. May ibang ipinalakad sa mas malakas ang pag-asikaso ng pensyon.

Ang ‘paglakad’ sa mga nabanggit na halimbawa ay iyong ipapagawa sa iba ang dapat sana ay kayang gawin ng nagpakakad. Hindi ako nagpapakaad. Sinikap kong lakaring mag-isa ang pag-aayos ng aking pasaporte patina ang sa aking pamilya.

Ganito rin ang nangyari sa ‘pag-upo’. Napansin ko ito isang araw na nagtatalakay ako sa isang seminar tungkol sa pamamahayag. May nagtanong sa akin hinggil sa isang suliranin ng kanilang publikasyon. Ang payo ko, ‘upuan’ nila upang maayos ang suliranin. Tinawag ang pansin ko ng isang halos kaedad kong administrador ng unibersidad.

Bihira na raw ang paggamit ng salitang ‘upuan’. Mabilis ang bigkas ng ‘upuan’ lalo kung tumutukoy sa pagresolba ng problema. Tinawag ang atensyon ko dahil hindi na yata nagagamit ang pandiwang ito bilang paraan ng seryosong pagtugon sa suliranin ng kahit sino.

Kaakibat ng gawaing ‘umupo’ ang ‘upuan’ ang problema.Ibig sabihin lang, seryosohin ang pagbuo ng solusyon. Ibig sabihin lang uli, magharap-harap sa isang mesa nang nakaupo. Pag-usapan nang maayos. Mahirap kasi kapag hindi sineryoso ang suliranin, o hindi ‘inupuan’. Maaaring lumala at humantong sa mas mabigat na problema.

Pero sabi nga ng administrador na kausap ko, hindi na halos alam ng mga kabataang nagsidalo ang konsepto ng ‘upuan ang problema’. Na baka hindi na rin sila pamilyar sa ‘paglakad’ sa proseso. Totoo naman. Nagbabago ang sensibilidad at pakahulugan natin sa mga salita at kataga sa paglipas ng panahon.

***

Para sa inyong mungkahi at puna, maaari kayongmagpadala ng mensahe sa akin sa jwedelosreyes@yahoo.com o sundan ninyo ang aking Facebook account dito: https://www.facebook.com/joselito.d.delosreyes