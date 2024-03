Kiray pumiyok sa chika na maldita, nakakatakot, maarte si Marian

Maldita, nakakatakot, maarte!

Ilan lang `yan sa mga naririnig, o sadyang ipinarinig kay Kiray Celis, nang sabihin niya na makakatrabaho niya si Marian Rivera sa serye.

Yes, magkasama nga sina Marian, Kiray sa seryeng ‘My Guardian Alien’ ng GMA-7. At doon nga niya napatunayan ang katotohanan.

“Kami po kasi sa set, kung napapanood niyo ang mga TikTok, guesting na ginagawa namin, tulad kanina, mas lalo kaming makulit sa set. Para kaming mga nakawala kapag nasa taping. Siguro binabawi na lang namin dahil malayo ang location.

“Minsan puro away-away ang mga eksena namin, pero sa totoong buhay bago kami mag-take, sobrang ang saya lang namin, sobrang kukulit namin, kaya napu-push namin ang makukulit na video.

“Kasi gusto lang naming i-share kung gaano kami kasaya sa set. Actually parang 5% pa lang `yung napapanood niya sa totoong kulit namin. Kaya kapag napanood niyo ang ‘My Guardian Alien’ tiyak na mag-i-enjoy kayo, kasi ginawa namin ito na napakasaya.

“Happy ako kasi si Direk Zig Dulay, pangalawang beses ko na siyang nakatrabaho.

“And it’s my first time to work with Marian Rivera. At ako na ang magsasabi…

“Siyempre, ‘pag sinabi kong Marian Rivera, ang daming magsasabi sa iyo, ‘Naku makakatrabaho mo si Marian Rivera, good luck sa iyo, ha! May mga ganun, na tatakutin ka, na sasabihin sa iyo lahat ng hindi magaganda.

“Pero sa totoong buhay po, lahat ng mga nagsabi sa akin noon, gusto ko silang balikan isa-isa, kasi lahat po `yon, hindi totoo, lahat po `yon, kabaligtaran.

“Sinasabi nila na nakakatakot si Marian, pero sobrang nakakatawa siya.

“Sinasabi nila na maldita, pero sobrang kulit talaga. Yayain mo dito sa gilid, hindi maarte.

“Sinasabi nila maarte, pero kabaligtaran talaga sa lahat ng mga nakikita mo sa kanya kapag kasama mo siya.

“Siguro ‘yung tingin kasi niya, ‘yung pananamit niya, ‘yung hitsura niya, na ang ganda-ganda, nakaka-intimidate. Pero kapag nakatrabaho mo siya, kabaligtaran talaga siya.

“Kaya very thankful ako na naka-work ko si Ate Yan (tawag kay Marian)!” dire-dieretsong chika ni Kiray.

Well, mapapanood nga sa mga TikTok ni Kiray ang halos maya’t maya na kulitan nila nina Marian sa taping ng ‘My Guardian Alien’.

Bongga! (Dondon Sermino)