Karera Tips Ni JP Gonzales

Marso 24, 2024 – Linggo Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas.

R01 – 6 Vezzali, 7 Ridgers/Sea Rise, 10 Monrovian Belle, 4 Memorable Julliane

R02 – 5 Mooney Money Man, 6 Signature Whiskey, 1 Jersey Crown, 2 BiniBini

R03 – 4 Agi Daw, 1 Full Combat Order, 7 Sylvia Plath, 3 Sting

R04 – 6 Malabon King, 7 Forbidden City, 2 Chef Kat, 1 Good Reason

R05 – 6 Raxa Bago, 5 Dollarama, 8 I Love Matty, 2 Christiano

R06 – 5 Go Gee Go, 3 Axis Deviation, 2 Jawo, 7 Caraga Wonder

R07 – 1 May Ten, 7 Papa Ohh Mamaw, 4 CatsInTheCradle, 6 Vavavoom

R08 – 9 BadBoy Mj, 11 California King, 1 Golden Sunrise, 6 Wallop

Solo Pick: Vezzali

Longshot: BadBoy MJ