Patuloy na sinisikap ng Pilipinas at China na palalimin ang ugnayang pangkalakalan at progresong pang-ekonomiya.

Sa dalawang oras na talakayan na ginanap sa New Era University School of Management kamakailan nagsilbi ito bilang isang platform para sa dayalogo at kolaborasyon.

Ang taunang pambansang sesyon ng National People’s Congress (NPC) at ang Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC), ay ginaganap tuwing buwan ng Marso sa Great Hall of the People sa Beijing, at nagtitipon ang mga pangunahing personalidad ng gobyerno ng Tsina upang talakayin ang mga ulat at patakaran na mahalaga sa direksyon ng bansa.

Nilalayon nito na tipunin ang mga kilalang iskolar, eksperto, at mga lider mula sa iba’t ibang larangan. Hangarin din na liwanagin ang mga kritikal na paksa tulad ng internasyonal na ugnayan, diplomasya, pandaigdigang kooperasyon, at ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at China.

Sa gitna ng mga komplikasyon sa internasyonal na ugnayan, nagbigay daan ang talakayan sa mga stakeholder na magpalitan ng pananaw at kaalaman. Sa pamamagitan ng dayalogo at pagbabahagi ng ideya.

Nagsilbing patunay din ang kaganapan bilang patuloy na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa kabila ng paminsan minsang mga tensyon, kinikilala ng parehong bansa ang kahalagahan ng pagpapanatili ng bukas na komunikasyon at kooperasyon.

Hinihikayat nila hindi lamang ang intelektwal na pagpapalakas kundi pati na rin ang prakrikal na kaalaman na maaring makatulong sa pampulitika at proseso ng paggawa ng desisyon. (Mina Navarro)