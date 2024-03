Kakaiba raw: Vice Ganda may exciting project kay Jun Lana

Sampung taon na ngayon ang The IdeaFirst Company nina Jun Robles Lana at Perci Intalan.

Para i-celebrate ang tenth anniversary ay magkakaroon sila ng ENLIGHTEN: The IdeaFirst Film Festival na magaganap simula April 12 hanggang 14 sa Gateway 2 cinemas.

Sa nasabing filmfest ay muling magkakaroon ng cinema screenings ang ilan sa mga minahal at award-winning movies ng IdeaFirst gaya ng ‘Die Beautiful’, ‘Dementia’, ‘About Us But Not About Us’, at ‘Gameboys: The Movie’.

Ang pelikula ni Direk Jun na ‘Your Mother’s Son’ ang magiging opening film ng ENLIGHTEN, na siya ring Philippine premiere ng pelikula.

Una kasi itong ipinalabas sa mga film festival sa iba’t ibang bansa gaya ng Toronto International Film Festival sa Toronto, Canada kung saan ito nag-world premiere.

Sinundan naman ng European premiere nito sa Tallinn Black Nights Film Festival sa Tallinn, Estonia at Asian premiere naman sa Taipei Golden Horse Film Festival sa Taipei, Taiwan.

Puring-puri nga ng mga international movie critics ang pelikula, pati na rin si Direk Jun, at gayundin ang performance ng mga bida nito na sina Kokoy de Santos, Sue Prado, Miggy Jimenez, at Elora Españo.

Pero bago pa ang Philippine premiere ay naganap na ang advance screening ng ‘Your Mother’s Son’ kung saan nakapanayam namin si Direk Perci.

Proud nga siya sa mga pelikulang ipapalabas nila sa ENLIGHTEN.

“We’re very proud of the lineup of films that we curated kasi it shows ‘yung range of stories that we were able to tell and we were very happy na we’re going to tell them, pero excited kami kasi nag-agree ang mga filmmakers, even the writers, na mag-Q&A after para mapag-usapan ‘yung film,” sey niya.

Para kay Direk Perci ang ilan sa greatest achievements ng IdeaFirst ay ang ma-survive nila ang ten years at kung paano na-recognise ang kanilang production company.

“Hindi kami known sa mga malalaking artista at projects. Nakilala kami sa mga projects na kakaibang kuwento at I’m hoping na that helped other producers na gandahan mo ‘yung kuwento, maniwala ka na it’s worth telling and everything falls into place.

“Malaki man ang artista mo, hindi man kilala ang artista mo, basta magaling ang artista mo at maganda ang story, you can find success,” pahayag niya.

Ang bongga nga ng IdeaFirst dahil sa kanilang mga proyekto ay nakilala sina Kokoy, Elijah Canlas, Miggy, Christian Bables, at Paolo Ballesteros bilang mga magagaling na aktor.

Samantala, natanong din namin sa Direk Jun kung ano na ang update sa napapabalitang movie ni Vice Ganda sa IdeaFirst?

Sey niya, “Basta hinahanda na, ‘yun ang masasabi ko.”

Dagdag pa niya, “Ganun lang ang philosophy ko ngayon kasi kung dadating ‘yung tamang panahon at everything falls into places, maganda ‘yung kinakalabasan, then go lang tayo nang go.

“Basta ang bottomline, we really appreciate it, na sinabi ni Vice na he wants to work with Jun.

“Si Jun naman has been very vocal din na he wants to work with Vice.

“So okay ‘yun, na parehas silang excited to work together.”

Pero ayaw daw niyang lagyan ng pressure ang nasabing project.

“Ako, ayoko lagyan ng pressure. Sige take your time, ‘wag nating madaliin… ang importante hindi natin lagyan ng parang parameters kasi parang excited sila pareho at saka parehas silang may enough pressure,” paliwanag niya.

Rebelasyon naman ni Direk Perci ay ilang beses nang nag-usap sina Meme Vice at Direk Jun.

“Naka-ilang beses na silang nagkita, na nagkausap. Meron pa nga outside of the office, nagkataon na nagkita sila, nagkausap ulit.

“’Yung mga maliliit na usapan na ‘yan, feeling ko nagkakaroon ng chemistry kasi nagkakakilala.

“Nagkakapaan pa ‘yan sa simula pero ngayon feeling ko gets na nila ‘yung humor ng isa’t isa, gets na nila ‘yung hinahanap ng isa’t isa.

“So tama ‘yun, kaysa ‘yung heto ang script magkita tayo sa set, magkita tayo sa storycon.”

Very collaborative nga raw nina Meme Vice at Direk Jun.

“Ito ‘yung parang part si Vice ng creative process at si Jun naman gets to find out kung anong totoong pagkatao ni Vice na gusto niyang ilabas dito sa pelikula.”

Ngayon pa nga lang ay excited na ang karamihan sa inaabangang collaboration nina Meme Vice at Direk Jun sa isang pelikula.

Samantala, marami rin ang excited sa ENLIGHTEN: The IdeaFirst Film Festival dahil maliban sa screenings ay mayroon ding Q&A, writing masterclass ni Direk Jun, writers’ roundtable, at directors’ roundtable.

Para sa tickets at schedule, pumunta lamang sa theideafirstcompany.com at Gateway Cineplex.

Bonggels! (Byx Almacen)