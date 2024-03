Jaylen Brown, Celtics inilampaso Pistons

TULAD ng inaasahan, inilampaso ng NBA-leading Boston Celtics ang kulang sa taong Detroit Pistons 129-102 Biyernes ng gabi (Sabado ng umaga sa Pilipinas).

Umiskor ng 33 si Jaylen Brown, umayuda ng 20 si Peyton Pritchard at may 19 points, 11 assists si Derrick White sa Celtics (56-15). Ipinahinga si Jayson Tatum na nakakaramdam ng pananakit ng paa.

Kabuhol ng Pistons (12-58) ang Wizards sa kailaliman ng league standings.

Humarabas ng 13 of 19 shooting si Brown, 10 dito ay mula sa perimeter at atake sa basket.

“I just wanted to be aggressive, because we had some guys out,” aniya. “When (Tatum) isn’t out there, I know I have to play a little bit faster.”

Tanging ang 24 points ni James Wiseman at 16 ni Jaden Ivey ang umalma sa Detroit.

Wala sa Pistons ang top five scorers nilang sina Jalen Duren (back), Stanley Umude (ankle), Simone Fontecchio (toe), Isaiah Stewart (hamstring) at Ausar Thompson (illness).

Huling nagtabla sa 43-all sa second quarter, nagkasa ng 47-21 run ang Boston bago ang halftime na itinawid sa third tungo sa 90-64 lead. May 17 markers si Brown sa third period, pumasok sa fourth ang Celtics na malayo na sa 104-83.

(Vladi Eduarte)