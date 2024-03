Janella, Bamboo magbi-birthday sa ‘ASAP Natin ‘To’

Ang bongga lang dahil mainit na pagsalubong sa summer season ang hatid ng ‘ASAP Natin ‘To’ ngayong Linggo (Marso 24) sa back-to-back birthday celebrations nina Janella Salvador at Bamboo, ha!

Siyempre may iba pang hinandang pasabog ang Kapamilya longest-running musical variety show ng bansa.

Pangmalakasang kantahan nga ang handog nina Martin Nievera, Ogie Alcasid, Erik Santos, Regine Velasquez-Alcasid, Zsa Zsa Padilla, Vina Morales, Jona, Darren, Jason Dy, Jeremy Glinoga, Maymay Entrata, AC Bonifacio, at Alexa Ilacad sa kanilang pag-welcome sa pagsisimula ng tag-init.

Hindi naman pahuhuli sa champions showdown sina Jona, Klarisse de Guzman, Jed Madela, Jason, Bugoy Drilon, JM Yosures, Reiven Umali, Bituin Escalante, Sheryn Regis, Frenchie Dy, Katrina Velarde, Sheena Belarmino, at Elha Nympha.

Mat kakaibang jaming session naman ang mga tinaguriang new-gen singer-songwriters na sina Alexa, KD Estrada, Kice, Anji Salvacion, at Angela Ken.

May showdown naman sa dance floor ng kalye hip hop dances Loisa Andalio at si Jackie Gonzaga at talagang patalbugan sila, ‘noh?!

At dahil sayawan, hindi rin pakakabog sina AC, Gela Atayde, at Ken San Jose.

Paiinitin naman ang ‘ASAP” stage nina Jake Cuenca at Chie Filomeno kasama si Darren Espanto sa isang lyrical dance performance.

May all-star inspirational performance din sa pangunguna ni Jamie Rivera kasama sina Jed, Erik, Zsa Zsa, Jona, Frenchie, JM Yosures, Fana, Ogie, Vina, Bituin, Jason, Reiven, Lara Maigue, Sheena, Regine, Martin, JM dela Cerna, Katrina, Jeremy, at Lyka Estrella.

Lahat ng ito, mapapanood ninyo ngayong Linggo mula sa longest-running at award-winning musical variety show sa bansa, “ASAP Natin ‘To,” 12 noon sa local TV sa Kapamilya Channel, Jeepney TV, A2Z, at TV5, online sa Kapamilya Online Live at iWantTFC, at worldwide via TFC.

Ang bongga lang na hindi talaga nagpapakabog sa kahit na anong platform ang Kapamilya musical noontime show, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)