Isang meeting na lang sa TV5: Willie may big announcement

Inaabangan na nga ang exciting na pagbabalik ni Willie Revillame sa TV5.

Na makakaka-back-to-back kasi ng kanyang game show ang ‘Eat Bulaga’ nina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon, at ng legit Dabarkads.

Sabi-sabi, sa April na raw kasi ang simula ng show ni Willie.

Wish ng mga faney ni Willie na sana ay sa April 6 na ang simula ng kanyang show.

Maganda raw na sa araw na iyon ang simula ng TV5 show ni Willie para na rin lalong lumakas ang viewership ng Kapatid Network. Dahil sa araw rin na iyon eere sa Channel 7 ang ‘It’s Showtime’ noontime show ng ABS-CBN Studios.

Ang ganda raw kasi ng salpukan. Na mas makakahatak ng viewership kung sa April 6 na nga ang simula ng back-to-back ng shows ng TVJ at ni Willie.

Pero ayun nga, ayaw pang magsalita ni Willie kung kailan ba siya magsisimula sa TV5.

Nang tanungin nga namin ang isang malapit kay Willie, pinasasabi raw sa amin ng TV host-producer na hintay-hintay lang.

Sa Tuesday (March 26) daw kasi ay may isang meeting pa sa MediaQuest Holdings ni Mr. Manny V. Pangilinan si Willie at after ay puwede nang mag-announce.

“After ng meeting sa Tuesday, puwede nang mag-announce si Willie. May exciting announcement na,” tsika ng kausap namin.

Well, sana nga, may announcement na. Excited na rin kasi ang fans, supporters ni Willie sa pagbabalik-TV niya.

Gusto na nga uling mapakinggan ng sambayan ang iconic dialogue ni Willie na, “Bigyan ng jacket ‘yan!”

‘Yun na!