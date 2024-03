Ligtas at walang naiulat na nasawing Pinoy sa pag-atake sa isang concert hall malapit sa Moscow, ayon sa Department of Migrant Workers (DMW) na binanggit ng Department of Foreign Affairs (DFA) nitong Sabado.

“We received information from Usec. Ed de Vega of the @DFAPHL that no Filipino was hurt in the latest terrorist attack in a concert hall in Moscow,” saad ni DMW officer-in-charge Hans Leo Cacdac sa X

Kasabay nito’y nagpaabot sila ng pakikiramay sa naulila ng mga biktima.

“Our deepest sympathies and prayers for the families of the victims of the attack,” aniya pa.

Sinabi ng Investigative Committee ng Russia na higit sa 60 katao ang napatay sa pag-atake habang mahigit 100 katao ang nasugatan matapos magpaputok ang mga armado na nakasuot ng camouflage sa mga concert goers.

Sinasabing hindi bababa sa limang armadong lalaki ang nagsimulang mamaril sa mga sibilyan sa Crocus City Hall bago magtanghal ang Soviet-era rock group na “Picnic” sa isang buong bahay sa 6,200-seat theater sa isang suburb sa kanluran ng Moscow.

May mga bata rin na naiulat na kabilang sa mga namatay at nasugatan sa konsiyerto sa isa sa mga pinakamarahas na pag-atake sa Russia sa mga nakalipas na dekada.

Ayon naman sa Telegram channel ng grupo, ang Islamic State, isang militanteng grupo na minsang humingi ng kontrol sa mga swathes ng Iraq at Syria, ang may pakana sa atake.

Dahil sa insidente’y ikakansela na umano ng Moscow government ang lahat ng cultural, sporting, at iba pang mass events sa mga susunod na araw.

Matatandaan na kamakailan lang ay nagbabala ang United States ng terror warning sa mga Amerikanong naninirahan sa Russia. Sinabi rin nito na huwag pumunta sa mga public gatherings dahil nakatanggap umano sila ng ulat na may extremist groups ang may balak na magpasabog sa public gatherings.

Gayunpaman, hindi malinaw kung ang nangyaring pag-atake ay ang sinasabi sa babala ng US.