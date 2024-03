Naglabas ang Bureau of Immigration (BI) ng advisory at nagbabala sa publiko laban sa mga scammer na nagpapatakbo ng mga pekeng website at naniningil ng bayad para sa pagpaparehistro sa eTravel.

Sa nalalapit na long weekend at sa inaasahang pagdagsa ng mga manlalakbay, hinimok ng BI ang pagbabantay upang maiwasang mabiktima ng mga online scam.

Binigyang-diin ni BI Commissioner Norman Tansingco na ang pagpaparehistro sa eTravel platform ay walang bayad. Hinikayat niya ang mga manlalakbay na magparehistro lamang sa pamamagitan ng official website ng gobyerno sa eTravel upang maiwasang mabitag sa patibong ng mga mapanlinlang.

“We advise the traveling public to be cautious and register exclusively on the official government website, or through the eGovPH application. The eTravel registration process is absolutely free of charge,” sabi ni Tansingco.

Ang babala ay bilang tugon sa mga ulat ng mga pasahero na niloloko ng mga pekeng website ng eTravel, na sinisingil umano ng P3,000 hanggang P5,000 sa mga dapat bayaran.

(Mina Navarro)