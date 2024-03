Tinawag ni House Speaker Martin Romualdez na isang tagumpay para sa mga senior citizen at persons with disabilities (PWDs) ang agarang pag-aksiyon ng mga ahensya ng gobyerno para sa hiling na taasan ang ibinibigay na diskwento sa kanila.

Pinapurihan ni Romualdez ang Department of Trade and Industry (DTI), Department of Agriculture (DA), and Department of Energy (DOE).

“The swift action taken by these departments to increase the discounts for our senior citizens and PWDs is not just a victory for these groups but a triumph for all ordinary Filipinos,” ayon kay Romualdez.

Sa Joint Administrative Order na nilagdaan ng DTI, DA at DOE itataas na sa P125 kada linggo ang special discount ng mga senior at PWD sa pagbili ng basic goods epektibo sa March 25.

“By increasing the purchasing power of our senior citizens and PWDs, we are indirectly benefiting their families and the broader community. These savings can be redirected to other essential needs, contributing to the overall economic health of our nation,” ayon pa kay Romualdez. (Eralyn Prado)