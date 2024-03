‘Dyutay kasi’: Miggy asar talo kay Kokoy

Grabe ang tapang nina Miggy Jimenez, Kokoy de Santos pagdating sa maseselang eksena.

Ang dalawa ngang ito ang maituturing na mga tunay na aktor, na walang inaatrasang matitinding eksena, mapa-akting man ‘yan, dialogue man ‘yan, o hubaran man ‘yan.

Sa pelikulang ‘Your Mother’s Son’ na dinirek ni Jun Lana, at prodyus ng The IdeaFirst Company ni Direk Perci Intalan, matitigalgal, mamamangha ka sa husay, tapang ng dalawa, ha!

May ‘sandwich’ scene nga sila kasama si Elora Espano, ha! Na oo nga, napapagitnaan nila si Elora, habang nasa harap niya si Miggy, at nasa likod niya si Kokoy.

At dahil sa eksenang `yon, na hubo’t hubad nga sila pare-pareho, nag-ugat ang tukso ni Kokoy kay Miggy na ‘maliit nga raw ang etits’ nito. Kaloka!

Sa kuwento nga kasi, dahil sa sobrang selos ni Kokoy (bilang si Emman) sa karakter ni Miggy (bilang si Oliver), sinulatan nito ng ‘liit tite’ ang gitara ng karakter ni Miggy.

At ginamit din niyang dialogue `yon sa pelikula na, maliit nga raw ang ‘sandatat’ ng karakter ni Miggy.

At sa open forum, solo interview, matapos ang screening ng ‘Your Mother’s Son’, napag-usapan nga ang tungkol doon. Na hindi ba nangangamba si Miggy na matatak na sa kanya ‘yon, na dyutay nga siya, kahit sa tunay na buhay?

“Well, I don’t have to worry about that. That’s a character. Isipin nila kung ano ang gusto nilang isipin.

“Alam ko naman na… Hahahahaha!

“Pero gift ko na kay Kokoy `yon, na malaki ang bu__t niya! Hahahaha!” patawa-tawang komento lang ni Miggy.

At proud ba si Kokoy na ganun ang tingin sa kanya ngayon, na malaki nga ang bird niya?

“Actually, parang kailangan kong panindigan. Hahahaha!

“Gaya ng sinabi ni Miggy, karakter lang `yon. Pero Miggy, tropa pa rin tayo, ha! Hahahaha!” tukso ni Kokoy kay Miggy.

Pero para kay Miggy, ito nga raw ang pelikula na nagpatapang sa kanya.

“Nagpatapang sa akin to really jump, na lampasan pa ang mga expectations ko to be an actor, how to accept, how to manage every project na puwede kong tanggapin.

“Ako sigurado ako na itong project na ito, na awakening, na nagsabi sa akin na marami pa palang puwedeng gawin. Na you just have to really jump.

“It’s my first time watching it. Ang daming nagbabalik sa isip ko na oo nga pala nagawa ko `yon. But I’m really grateful for this project,” sabi ni Miggy.

Pero, anong eksena ba siya nahirapan talaga?

“Sobrang struggle sa akin `yung guitar scene. Kasi hindi talaga ako marunong mag-gitara. Na-pressure talaga.

“Ako sa totoo lang, wala akong pakialam maghubad. Mas nahirapan talaga ako sa paggitara,” pahayag ni Miggy.

So, game na game pa rin ba si Miggy na gumawa ng mga BL (boys love) na pelikula? Halimbawa, mas all out na BL kasama si Kokoy ulit?

“When it comes to BL, wala na kasi akong tinitingnan na gender when it comes to character, lahat sila pare-pareho, lahat sila istorya, papel na kailangang gampanan o justice.

“Like sa mga tanong kung natatakot ba ako na ma-box sa mga gay characters? Wala na kasi akong dapat ikatakot doon. As long as may story, hanggat may makukuwento, wala akong problema.

“Pero ako lang ito, mas gusto ko lang muna to do something out of it muna. Pero kung may offer, why not? Pero siguro, I’ll do something else muna,” sabi ni Miggy.

Pero siyempre, magbabalik na naman ang tandem nila ni Zaijian Jaranilla at `yun ang dapat abangan.

Bongga!