Claudine itinangging naghihirap, baon sa utang

May mga post, chika si Claudine Barretto tungkol sa mga kinita niya na diumano ay nawala na o napunta sa iba. Pero, kumusta ba talaga ang sitwasyon niya ngayon?

Hindi ba siya nahihirapan na pag-aralin ang mga anak niya sa mamahaling school?

“Mahirap, dahil milyon talaga ang tution. But I’m very blessed, dahil si Sabina kasi scholar.

“Si Santino, malaki ang tuition fee, sobra. Talagang kailangan ko ng extra work, double hard para ma-provide ang tuition,” sabi ni Claudine.

Hindi ba siya napapagod na sabi nga niya ay mag-isa siyang nagtataguyod sa mga anak niya?

“Minsan nakakapagod din. Very much. Hindi kasi biro ang magpaaral ng mga anak sa international school.

“Kasi para kang nagpaaral ng 20 na bata sa private school. Hindi naman pagod, kasi ‘pag may trabaho ako, doon nawawala ang depression ko, doon ako nagiging happy.

“Hindi pagod sa trabaho, pero pagod sa ‘yun nga, nami-meet ko ba ang para sa mga anak ko? Nakakapagod `yung mag-isa ka lang, na tinataguyod mo ang mga anak mo na walang tulong,” paliwanag ni Claudine.

Hindi ba siya lumalapit, humihingi ng tulong sa ate niyang si Gretchen Barretto?

“Nasabi na naman ng ate ko noon sa isa sa mga live stream namin noon, na sa lahat ng mga magkakapatid, ako ang never na humingi, or ginamit ang pera niya.

“Kung maghihirap man ako, o naghihirap man ako, hindi ako lalapit sa ate ko, kahit kailan. Dahil ang dami na ngang mga tao ang nag-take advantage sa kanya pagdating sa pera.

“At ayokong isipin niya na… ayoko kasing magkaroon ng ano, mga anak ko ito, responsibilidad ko ito, at ng asawa ko, at hindi responsibilidad ng ate ko.

“Ang ate ko, ‘pag may kailangan ako, kunyari bibigyan niya ako ng iPad, parang regalo niya, kasi may movie nga ako. At ‘pag may gusto naman ako na mga gifts, binibigay naman talaga niya.

“Pero minsan nag-aabot talaga siya ng money for my kids, and for me. Pero para sabihin na siya o obligasyon niya, responsibilidad niya ang mga anak ko, hindi.

“Masyado nang marami ang nag-take advantage sa kanya.

“Napaka-generous naman niya talaga. Kaya nga mas nakakahiyang lumapit. Mas lalapit pa ako sa iba, kesa sa ate ko talaga, kasi nahihiya talaga ako sa kanya.

“Hindi ko talaga susukuan ito, at lahat gagawin ko para sa mga anak ko. And I think lahat ng mga magulang ganun naman talaga.

“Kung dumating ang point na kailangan ko talagang umutang para lang matupad ang mga pangarap ng mga anak ko na mag-aral sa abroad, gagawin ko.

“Pero bago ako dumating sa part na `yon, magtatrabaho muna ako.

“Never naman akong dumating sa ganung point, na kailangan kong mangutang.

“Salamat at hindi pa ako dumarating sa point na `yon,” sabi ni Claudine.

Anyway, super memorable nga ang ‘When Magic Hurts’ para kay Claudine, dahil bukod sa first movie ng anak niyang si Aryanna Barretto, ang kantang ‘Got To Believe In Magic’ ang gagamiting theme song ng movie na pinagbibidahan ni Beaver Magtalas.

Memorable kasi ang kantang `yon, dahil `yun din ang movie nila ni Rico Yan.

“Nakaka-touch talaga na hanggang ngayon, inaalala pa rin nila talaga ang love team namin ni Rico, ang movie namin ni Rico, na ginagamit pa rin talaga ‘yung kanta na `yon.

“’Yun talaga ang nagpa-oo sa akin kaya tinanggap ko ang movie na ito ni Direk Gabby Ramos,” sabi na lang ni Claudine. (Dondon Sermino)