Isang barko ng Pilipinas na magdadala ng supply sa mga sundalong Pilipino na nakadestino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ang nagtamo ng malaking pinsala matapos bombahin ng tubig ng China Coast Guard (CCG) nitong Sabado.

Ayon sa Armed Forces of the Philippines (AFP), alas-6 nang umaga pa lang ay nagsagawa na ang CCG ng “dangerous maneuver of crossing the bow” sa Unaizah May 4 (UM4).

Makalipas ang isang oras, muntik mabangga ng CCG ang UM4 dahil sa isinagawang “reverse blocking maneuver.”

Dakong 8:52 a.m., iniulat naman ng AFP ang tinamong “heavy damages… due to the continued blasting of water cannons” ng UM4 mula sa dalawang barko ng CCG.

Ang nag-escort sa UM4 na PCG vessel MRRV 4409 ay hinarang at pinaikutan ng isang barko ng CCG at dalawang Chinese militia ships, ayon kay Commodore Jay Tarriela, PCG spokesperson for the West Philippine Sea.

Kahit matindi ang pinsala, nakarating pa rin sa Ayungin Shoal ang UM4 upang maghatid ng supply sa mga sundalo sa nakasadsad na BRP Sierra Madre.

Ang UM4 ay nasira rin sa water cannon ng CCG noong nakaraang buwan kaya napilitang bumalik sa Palawan. Apat na tripulante ang sugatan sa insidente noong nakaraang buwan.

Dahil sa insidente, hiniling ng National Security Adviser at Chairperson ng National Task Force for the West Philippine Sea ang pagpupulong ng National Security Cluster upang gumawa ng rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

“The U.S. stands with the Philippines against the PRC’s repeated dangerous maneuvers & water cannons to disrupt @CoastGuardPH lawful activities in the 🇵🇭 EEZ. The PRC’s interference with 🇵🇭 freedom of navigation violates international law & threatens a #FreeAndOpenIndoPacific,” mensahe naman ni US Ambassador to the Philippine MaryKay L. Carlson sa naturang insidente.

Ang West Philippine Sea ay bahagi ng exclusive economic zone at continental shelf ng Pilipinas pero inaangkin ito ng China sa ilalim ng 10-dash line na binasura na ng Arbitral Tribunal.