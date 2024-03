Casiey Dongallo, Lady Warriors winakasan 6 dikit na semplang

Mga laro Linggo:

TINULDUKAN ng University of the East (UE) Lady Warriors ang six-game losing streak matapos akbayan ni Casiey Dongallo sa 26-24, 23-25, 25-18, 2520 panalo kontra Adamson University (AdU) Lady Falcons sa UAAP Season 86 women’s volleyball tournament na nilaro sa Araneta Coliseum, Sabado.

Nagliyab sa opensa si Dongallo nang humarabas ng 28 points mula sa 25 attacks, dalawang blocks at isang service ace upang ilista ang 2-6 karta para sa Lady Warriors na gumanda nang bahagya ang kartda.

Nakisiksik na ang Lady Warriors sa fifth place kasama ang Ateneo Lady Eagles at biniktimang Adamson.

Napalaban nang todo ang Recto-based squad UE sa unang dalawang set, pahirapan nilang inilista ang 26-24 panalo, saka natisod sa sumunod na laban.

Subalit determinado ang Lady Warriors na masikwat ang panalo kaya naman ibinuhos ang buong lakas sa dalawang natitirang frame para tapusin ang laro.

Ito rin ang unang panalo ng Lady Warriors sa Lady Falcons sa halos limang taon, huli noong April 13, 2019 ng Season 81 sa iskor na 25-14, 25-19, 25-22.

Bumakas si Riza Nogales ng 17 puntos habang 10 at anim na puntos ang kinana nina Kayce Balingit at Kizzie Madriaga.

Tumipa si Ma. Rochelle Lalongisip ng 17 markers pero hindi sapat upang itaguyod sa panalo ang Adamson, nagtala naman si Jean Jamili ng 11 puntos. (Elech Dawa)