Calvin Oftana bagong hari ng 3-Point Shootout

SI TNT gunner Calvin Oftana ang bagong hari ng 2024 PBA All-Star 3-Point Shootout side event ng spectacle sa University of St. La Salle Gymnasium sa Bacolod City nitong Sabado.

Tinalo ni Oftana sina defending champion Paul Lee ng Magnolia at Chris Newsome ng Meralco.

Sa first round, naka-26 points si Lee, tops si Newsome sa 28 at pumangatlo si Oftana sa 22.

Iniipon lang pala ni Oftana ang bala sa finale.

Unang sumalang si Lee, naglista ng 20 points. Sumunod si Newsome na naka-15.

Nasa pang-apat sa limang racks pa lang si Oftana ay abot-kamay na ang highest score, kinumpleto niya ito sa final rack.

Tinanggap ni Oftana ang P30,000 prize mula kina Commissioner Willie Marcial, Board chairman Ricky Vargas at vice chair Bobby Rosales.

Si home town bet James Yap ng Blackwater, pangalawang sumalang sa first round. Naka-17 ang two-time champion, hindi umabot sa finale.

Sapol naman ni Meralco center Raymond Almazan ang korona sa bagong event na Big Men 3-Point Shootout.

Tig-75 seconds ang binigay sa 12 psrticipants mula sa 12 teams, nangibabaw sa first round sina Christian David ng Blackwater (20 points), Isaac Go (20) ng Terrafirma, Dave Marcelo (17) ng NLEX at Almazan (17).

Tumanggap ng P30,000 prize si Almazan, dinumog ng players nang nasa pang-lima at huling rack na si Go na hindi aabot sa iskor ng Bolts slot man.

First-time winner naman sa Obstacle Challenge si JM Calma.

Sa finale, kinuha ni Calma ang full-court obstacle sa 26 seconds lang, naungusan sina James Laput ng Magnolia (30 seconds) at Santi Santillan ng Rain or Shine (29 seconds).

(Vladi Eduarte)