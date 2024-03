Belle kinakiligan reaksyon sa pagsabak ni Donny sa MMA fight

Pinag-uusapan sa social media ang pagsabak ni Donny Pangilinan sa MMA (mixed martial arts) fight sa teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’.

Sa isang episode kasi ay pinuntahan ng characters nina Donny at Belle Mariano na sina Bingo at Ling ang character ni John Adajar na si Paolo na isang MMA fighter.

Pinuntahan nila ito sa gym para tanungin tungkol sa kuya ni Ling na si Charleston na ginagamanan naman ni Albie Casiño.

Pumayag naman si Paolo na sagutin ang mga tanong ni Ling, pero sa isang kondisyon daw at ito ay dapat matalo siya ni Bingo sa isang match.

Kahit hindi isang MMA fighter ay game na sumabak si Bingo sa match kay Paolo, pero gaya ng inaasahan ay hindi siya nanalo rito.

Kahit medyo maaksyon ang nasabing eksena ay kilig na kilig pa rin ang viewers dahil sa pagwo-worry ni Ling para kay Bingo lalo nang matalo ito sa laban.

Dahil sa nangyari ay nagalit si Ling kay Paolo at ginantihan niya ito, pero siyempre hindi naman ito nasaktan at imbes na magalit sa dalaga ay sinagot na nito ang mga tanong ng character ni Belle.

Thankful naman ang DonBelle or BingLing fans sa mga behin the scenes photos and videos na binahagi ni John sa kanyang social media account lalo na ‘yung video ng fight scene nila ni Donny na talagang bet na bet nilang panoorin.

Samantala, patuloy pa rin ang pag-iimbestiga nina Bingo at Ling sa kung sino ang pumatay sa nanay ni Belle na si Divine at kung ano ang kinalaman ng mga kapatid niya na sina Charleston at Carlo (Joao Constancia) sa krimen.

Exciting!