Bakbakang petmalu sa 3YO Maiden Race

MAKIKILATIS ang husay ng kabayong si Vezzali pagsalang nito sa 3-Year-Old & Above Maiden Stakes Race na ilalarga ngayong Linggo sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Sasakyan ni class A rider O’Neal Cortez si Vezzali upang harapin ang 11 pang tigasing batang kabayo sa distansiyang 1,400 metro.

Nakalaan ang P22,000 added prize para sa mananalong kabayo, ang ibang kalahok ay sina Wide Oval, Warhammer, Street Queen, Memorable Julliane, Watch Bell, Ridgers, Sea Rise, Ten Dash Line, Monrovian Bell, Victorious at Golden Jaraywa.

Posibleng magbigay ng magandang laban kay Vezzali ang magka-kuwadrang Ridgers at Sea Rise, maging si Warhammer ayon sa komento ng mga karerista sa social media.

Kukubrahin naman ng breeder ng mananalong kabayo ang P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third ayon sa pagkakasunod.

Samantala, walong races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Incorporated (MMTCI) ngayong araw ng Linggo kaya tiyak na masaya na naman ang paglilibang ng mga karerista.

Sasakyan ni JT Pabilic si Warhammer, habang sina former Philippine Sportswriters Association, (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez at NC Lunar ang rerenda kina Ridgers at Sea Rise. (Elech Dawa)