Vice Ganda bet makasama sa birthday niya sina Alden Richards, Dingdong Dantes

Double celebration para kay Vice Ganda ang April 6 dahil bukod sa pag-ere ng show nila sa Channel 7 ng GMA Network ay naghahanda rin siya para sa kanyang birthday celebration!

Kuwento ni Vice, unexpected na magiging sobrang memorable ng kaarawan niya dahil sa malaking blessing na natanggap ng ‘It’s Showtime’.

“When we were thinking of a birthday episode, tinanong nila ako kung before holy week or after siya gagawin kaya sabi ko after na lang para nakapagpahinga ako at mas fresh tayo sa pagbalik natin sa birthday episode ko sa April 6. Hindi naman namin alam na may mangyayaring ganito kalaki kaya April 6 will be a double celebration,” chika ni Vice Ganda.

Inisa-isa na nga ni Vice ang mga Kapuso star na gusto niyang makakasama nila sa ‘It’s Showtime’.

“Ang dami kong wini-wish! Sina Alden, Marian, Dingdong pati na rin ‘yung mga ka-chika ko rin sa GMA sina Ruru at Bianca. Sana sa April 6 available sila kasi nagse-send out na kami ng inquiry kung available sila,” chika ni Vice Ganda.

At si Anne naman, pinangalanan na rin ang mga Kapuso friends na nais niyang makasama.

“Yung kapatid ko si Jasmine actually dumalaw na siya nung birthday ko and of course sina Marian, Bea, Heart, ‘yung mga friends ko outside I would love to see them on the show,” kuwento ni Anne. (Dondon Sermino)