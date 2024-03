Tots Carlos, Cool Smashers bumawi sa huling semplang

Mga laro Sabado: (Ynares Center-Anitpolo)

2:00pm – Strong Group vs Galeries Tower

4:00pm – PLDT vs Farm Fresh

6:00pm – Choco Mucho vs Akari

IBINUNTON ni Diana Mae “Tots” Carlos kasama ang Creamline Cool Smashers ang ngitngit sa baguhang Capital1 Solar Spikers tungo sa pagtala ng sweep na panalo, 25-18, 25-14, 25-15, sa pagpaaptuloy ng 2024 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference prelims, Huwebes, sa Araneta Coliseum.

Itinala ni Carlos ang kabuuang 14 puntos mula sa 12 attacks at dagdag na 1 block at 1 ace upang ibangon ang Cool Smashers sa masaklap na kabiguan sa nakalipas nitong laro at muling kapitan ang humihigpit na labanan para sa liderato sa kabuuang 5 panalo at 1 talo.

“We weren’t able to execute properly in our last game,” nasabi lamang ni Carlos. “That was what we corrected in this game kaya nakabawi kami,” sabi pa nito.

Naging mahigpit muna ang unang set na huling nagtabla sa 11-all bago tuluyang umalagwa ang Creamline tungo sa pagsungkit sa huling dalawa pang yugto kabilang ang ikatlo kung saan ipinamalas nito ang matinding opensiba.

Pinamunuan ni Carlos ang matinding 8-0 pagsisimula sa ikatlong set bago dinagdagan ng 8-2 bomba upang lumayo sa 16-2 abante sa hindi na pinahabol pa na Solar Spikers.

“We are really happy na gumagaling ang mga team ngayon sa PVL at masaya kami na ganito na ka-challenging ang labanan dito sa PVL,” sabi pa ni Carlos kung saan nakita ang depensa ng koponan sa kabuuang 8 blocks at 8 aces sa kabuuan nitong 75 attacks.

Tumulong si Bernadeth Pons para sa Creamline sa 7 puntos habang may tiglilimang puntos sina Jessica Margaret Galanza, Michlle Theresa Gumabao at Alyssa Valdez.

Pinamunuan naman ni Jorelle Singh ang Capital1 sa kanyang 14 puntos habang may walo si Patty Orendain.

Nahulog ang Capital1 sa ika-11 puwesto at nanganganib na maagang mapatalsik sa torneo sa kabuuang karta na 1 panalo at 5 talo. (Lito Oredo)