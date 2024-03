SWP target 4 ticket sa Paris Olympics

OPTIMISTIKO ang pamunuan ng Samahang Weightlifting ng Pilipinas (SWP) na makakasungkit ito ng tatlo hanggang apat na puwesto sa Paris Olympics na paniguradong pangungunahan pa rin ni Tokyo Games gold medalist Hidilyn Diaz-Naranjo para sa nakatakdang agawan sa 2024 International Weightlifting Federation (IWF) World Cup sa Phuket, Thailand simula Marso 31 hanggang Abril 11.

Umaasa si SWP President Monico Puentevella na magagawang makapagpadala ng pinakamaraming mambubuhat na Pinoy na atleta sa Summer Olympic Games sakaling magtagumpay ang mga pambatong nasa mataas na world rankings na sina Diaz-Naranjo sa women’s 55kgs, Rosegie Ramos sa women’s 49kgs, John Fabuar Ceniza sa men’s 61kgs at Vanessa Sarno sa women’s 71kgs.

Kasalukuyang nakapuwesto sa IWF Olympic qualifying rankings sina Diaz-Naranjo sa 9th place na may 224 points, Rosegie Ramos sa 12th (191 points), John Fabuar Ceniza sa 9th (298) at Sarno sa 6th (249).

Nakatakda ring sumabak sa Thai Qualifying sina Kristel Macrohon sa women’s 71kgs sa 15th place na may 234 points; Lovely Inan sa women’s 49kgs sa 21st place na may 183 at Tokyo Olympian Elreen Ann Ando sa women’s 59kgs sa 11th place na may 222 puntos.

“By the grace of God, we’ll have three or four Olympic berths. Our chances are quite good and if ever we get that number, kami na iyung pinakamarami sa ating PH delegations,” pahayag ni Puentevella sa mensahe nito sa Abante Sports kahapon. “We never promise anything. We just do our best and let God do the rest. Our goal is to have at least four lifters for the Big Game.” (Gerard Arce)