Shevana Laput, DLSU ihahawla Lady Tams

Standings W L

UST 8 0

La Salle 6 1

NU 6 2

FEU 4 3

Adamson 2 5

Ateneo 2 6

UE 1 6

UP 1 7

Mga laro Sabado:

(Araneta Coliseum)

2:00pm – Adamson vs UE

4:00pm – La Salle vs FEU

MULING kakapitan ng defending champions De La Salle University (DLSU) Lady Spikers sina reigning Rookie-MVP Angel Canino at reliable scorer Shevana Laput pagharap nila sa Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws sa pagpapatuloy ng second round ng UAAP Season 86 women’s volleyball tournament sa Araneta Coliseum, ngayong Sabado.

Solo sa second place sa team standings ang Lady Spikers tangan ang 6-1 karta, haharapin nila ang tigasing Lady tamaraws sa alas-4 ng hapon pagkatapos ng bakbakan sa pagitan ng Adamson University (AdU) Lady Falcons at University of the East (UE) Lady Red Warriors sa alas-2.

Isa si Canino sa umusok ang opensa para sikwatin ang pang-anim na panalo kontra last year’s runner-up National University (NU) Lady Bulldogs nakaraan.

Maliban kina Laput at Canino, ipaparada rin ng Taft-based squad sina Amie Provido at Alleiah Malaluan para tapatan ang mga pansuwag na players ng Lady Tams.

Pinamunuan ni Laput ang puntusan para sa DLSU nang talunin nila ang Lady Bulldogs matapos tumipa ng 20 points habang 17 ang kinana ni Canino.

Si Provido naman ang nahirang na Best Player of the Game sa inirehistrong 14 markers habang 12 ang inambag ni Malaluan.

Ayon kay Laput, malaki ang natutunan nila noong matalo sila sa University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses at ginamit nila ito sa mga sumunod na laro.

“We learned that we cannot be complacent. We have to keep working harder than the other team,” ani Laput.

Sina Chenie Tagaod, Jean asis, Faida Bakanke at Gerzel Mary Petallo ang sasandalan ng Lady Tams para sa FEU na nasa pang-apat hawak ang 4-3 card.

(Elech Dawa)