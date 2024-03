Ruelle Canino, Jan Fronda mahigpit kapit sa tuktok

TUMULAK ng magkahiwalay na panalo nitong Huwebes sina Ruelle Canino at WIM Jan Jodilyn Fronda upang manatili sa tuktok matapos ang round 6 ng Philippine National Chess Championships – The Battle of Women’s Masters na nilalaro pa rin sa City Hall ng Malolos, Bulacan.

Tinalbos ni 15-year-old Canino si WFM Shania Mae Mendoza matapos ang 34 moves ng English Opening, habang kinaldag ni Fronda si WFM Allaney Doroy sa 43 sulungan ng Sicilian upang ilista ang tiglimang puntos.

Sunod na makakalaban ni six-time Asian Age Group champion Canino sa round 7 si Mhage Gerriahlou Sebastian habang katapat ni Fronda si Jarel Renz Lacambra.

Nakalaan ang P85,000 premyo para sa magkakampeon, hahamigin ng second placer ang P52,00 habang P40,000 sa third sa tournament na binasbasan ng National Chess Federation of the Philippines (NCFP). (Elech Dawa)