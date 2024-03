Hinikayat ni Finance Secretary Ralph Recto ang mga kagawad ng media sa bansa na tulungan ang pamahalaan na ipabatid sa publiko ang magagandang kuwento na may kinalaman sa pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas.

Sa kanyang pahayag sa Manila Overseas Press Club (MOPC) Finance Night na ginanap sa Makati noong Marso 20, Miyerkoles, sinabi ni Recto na malaking bagay kung matutulungan sila ng media na ipabatid sa publiko ang mga estratehiya at inisyatibo ng gobyerno upang palakasin ang ekonomiya.

Kasabay nito, hinimok din ng kalihim ang mga kagawad ng media na maging patas at makatotohanan sa paglalahad ng balita

“Call us out if we are wrong, and on times we have done something good, write about our wins — just the facts, no add-on praises needed,” sabi ni Recto sa dinaluhan naman na induction ceremony ng Economic Journalists Association of the Philippines, noong Huwebes, Marso 21.

Kinilala rin ni Recto ang mahalagang papel ng mga mamamahayag sa paghubog ng mga polisiya ng gobyerno. (Prince Golez)