Quiboloy itigil ang drama, humarap na sa Senado

Magandang balita para sa kababaihan at sa mga biktima ng pang-aabuso ang paglabas nitong Marso 19 ng arrest order laban kay Apollo Quiboloy, dahil sa patuloy niyang pag-isnab sa pagdinig ng Senado ukol sa mga alegasyon ng sexual abuse at human trafficking laban sa kanya at sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC).

Ayon sa bisa ng arrest order na pinirmahan ni Senate President Migz Zubiri, aarestuhin at dadalhin si Quiboloy sa Senado upang sa wakas ay humarap sa imbestigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality at sagutin ang napakaraming tanong at akusasyon sa kanya.

Buong puso ang pasasalamat natin kay SP Zubiri, kasama ng Office of the Senate Sergeant at Arms (OSAA), at Philippine National Police na ngayon ay ipinapatupad ang arrest order kay Quiboloy. Nagbibigay pugay din tayo sa lahat ng testigo na naglakas ng loob na ibahagi ang kanilang karanasan sa Senado. Sila ang puso ng aming imbestigasyon, at kasama nila kami hanggang dulo.

Isa lang naman ang dahilan at may kasalanan kung bakit humantong sa pag-aresto ang sitwasyon ni Quiboloy – si Quiboloy mismo. Nakailang imbitasyon ang komite sa kanya para sagutin ang mga kagimbal gimbal na alegasyon ng rape at ibang krimen mula sa mga dating miyembro ng KOJC. Pinadalhan din siya ng subpoena- na sa ilalim ng batas ay dapat sundin – at ng “show cause” order para bigyan siya ng pagkakataon na ipaliwanag ang hindi niya pagsunod sa komite.

Ano ang sagot ni Quiboloy sa lahat ng iyan? Pagdadrama, pagpapalusot at pangbabastos sa buong institusyon ng Senado. Nakuha pa niyang maglista ng 17 kondisyon para sa kanyang pagtestigo. Halimbawa, ang gastos niya sa five star hotel at jet fuel, gusto niyang bayaran ng taumbayan. May pagdududa pa ba sa paglapastangan niya sa dignidad ng Senado, at sa bawat Pilipino?

Dapat tandaan ni Quiboloy na pantay-pantay ang karapatan at obligasyon ng bawat mamamayan – at kasama diyan ang pagsunod sa subpoena ng isang legislative inquiry. Sa kasaysayan ng bansa, may dating presidente, kasalukuyang Senate President, mga obispo, liderato ng malalaking kompanya, at iba pang impluwensiyal na tao na dumalo sa Senado at humarap sa mga pagdinig. Hindi pwedeng balewalain ni Quiboloy ang Senado, kahit pa siya ay tinatawag na Anak ng Diyos ng kanyang mga tigasunod.

Kapag humarap siya sa Senado, makakaasa si Quiboloy na rerespetuhin ang kanyang karapatan sa ilalim ng Saligang Batas, gaya ng kahit sinong indibidwal na tumetestigo sa legislative inquiries. At tiwala ako sa kakayahan ng Senado, partikular ang OSAA, na tiyakin ang seguridad ni Quiboloy habang siya ay nasa kustodiya ng mataas na kapulungan.

Hindi mabubura ng fake news, ng magarbong rally, at ng pagtatago sa likod ng dating presidente at ng kasalukuyang bise presidente ang obligasyon ni Apollo Quiboloy na dumalo sa Senado at sagutin ang lahat ng tanong ng komite. Ang kooperasyon niya ang magpapabilis sa pagtatapos ng aming pagdinig. Oras na para itigil niya ang drama, at harapin ang mga seryosong alegasyon na nakadawit sa kanyang pangalan.