PSC Chair Richard Bachmann saludo sa mga babaeng atleta

BINIGYANG halaga ni Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Richard ‘Dickie’ Bachmann ang papel ng mga babaeng atleta sa pagsusulong ng sports sa inaugural Women in Sports Awards na ginanap sa Rizal Memorial Coliseum, Miyerkoles ng gabi.

“Ang iyong (mga babaeng atleta) kontribusyon sa bansa ay nakikita at nararamdaman ng lahat. Ang komunidad ng mga kampeon na iyong naitatag ay ang kailangan natin sa pagsusulong ng ating agenda at mga plataporma para sa lahat ng mga atleta,” giit ni Bachmann.

“Sa lahat ng ating mga awardee, nawa’y maging inspirasyon ito sa pagganap ng iyong pinakamahusay sa bawat laban sa diwa ng dedikasyon at pangako sa komunidad ng palakasan habang sama-sama tayong gumagawa ng mga hakbang sa pagkamit ng mas matagumpay na palakasan sa Pilipinas,” aniya.

Pinili ng PSC chief ang commissioner at dating bowling great na si Olivia “Bong” Coo, na kabilang sa pitong WIS Lifetime Awardees, para gawing posible ang kaganapan.

Ang mga sentimyento ni Bachmann ay pinakinggan ni Sen. Christopher “Bong” Go, Senate Sports Committee chair, sa makulay na gala event na pinagsama-samang inorganisa ng PSC at ng Philippine Council on Women sa pagdiriwang ng International Women’s Month.

“Ang gabing ito ay isang patunay ng lakas, dedikasyon at pagnanasa ng kababaihang Pilipino. Hindi lang kayo nag-excel sa kani-kanilang sports kundi nakakatulong din kayo sa pag-angat ng diwa at prestihiyo ng ating bansa sa local at international stage,” sabi ni Go.

“Kinikilala namin na ang paglalakbay ng ating mga atletang Pilipina ay isa sa walang humpay na pagpupursige at pasakit. Ang mga katangiang ito ay hindi lamang tumutukoy sa kanilang mga landas tungo sa kahusayan ngunit nagbibigay din ng inspirasyon sa ating lahat,” dagdag ng senador sa pagtitipon na suportado ng Milo, CEL Logistics at Wrist Pod.

Si Sen. Pia Cayetano, isang pangunahing tagapagtaguyod ng mga kababaihan sa palakasan ngunit hindi nakadalo dahil sa mga naunang pangako, ay ginawaran ng mga Athletes of the Year, tennis player na si Alex Eala at football forward na si Sarina Bolden, na may insentibo na P100,000 bawat isa bilang huwarang mga atleta.

Bukod kina Eala at Bolden, mahigit 46 na pangunahing parangal sa mga pambansang atleta ng kababaihan sa iba’t ibang sports ang ibinigay sa nangungunang mga citation sa mga sports executive, coach, nutritionist, trainer at sports psychologist na gumawa ng pagbabago sa kani-kanilang kontribusyon.

Kabilang sa mga dumalo ay ang weightlifter na si Hidylin Diaz-Naranjo, ang nag-iisang gold Olympic medalist ng bansa na nakamit noong 2020+1 Tokyo Summer Games, na isa sa mga nakatanggap ng Flame Award.

Dumalo rin sa pagtanggap ng malalaking parangal ang nagrwreynang women’s world 10-ball champion na si Chezka Centeno, Asian weightlifting silver medalist na si Vanessa Sarno at Seoul Olympic Games gold medalist na si Arianne Cerdena, na lumipad mula sa US para tumanggap ng kanyang Lifetime Achievement Award. (Lito Oredo)