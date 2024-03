PH paintball squad sakalam sa Taiwan

MATAGUMPAY ang naging kampanya ng mga Philippine paintball team nang maiuwi ng mga ito ang kampeonato at iba pang matataas na parangal kamakailan sa 2024 Taiwan Formosa International Paintball Competition sa Taitung, Taiwan.

Nagkampeon ang Team Golden Dragons ng Pilipinas habang second place ang Team Gotcha Pilipinas at third place ang Team Splatmaster Pilipinas.

Tinalo ng mga Pinoy paintballer ang 15 iba pang koponan na lumahok sa naturang international paintball competition na ginanap noong Marso 15-16, maliban sa Pilipinas, kabilang din sa mga lumahok sa palaro ang mga bansang Thailand, Taiwan, Chinese Taipei, Singapore at Myanmar.

Nasungkit din ng Team Philippines ang third place sa Nations Cup category habang itinanghal na tournament Most Valuable Player si Kit Leonard Bayer ng Golden Dragons.

(Abante Sports)