Pertussis sa Pasig: 2 sanggol dedo, 17 pa sapol

DALAWANG sanggol ang namatay habang 17 pa ang tinamaan ng pertussis o whooping cough sa Pasig City noong Biyernes.

Batay sa naitala ng lokal na pamahalaan ng Pasig, 17 sanggol ang nagpositibo mula sa 25 pasyente ng pertussis habang walo ang probable case kung saan dalawa rito ang nasawi sa nasabing sakit.

Sa ulat, ang mga sanggol na tinamaan ng sakit ay wala pang dalawang buwang gulang at walang pang bakuna laban sa pertussis.

Kaugnay nito, tiniyak naman ng Pasig LGU sa publiko na may sapat na supply ng pertussis vaccines gayundin ang Post-Exposure Prophylaxis ang lahat ng mga health center sa lungsod.

Ang pertussis ay isang nakakahawang sakit sa baga dulot ng bacteria na tinatawag na Bordetella pertussis, ayon sa Center for Disease Control and Prevention.

Samantala, hindi kailangang gawing mandatory ang muling pagsusuot ng face mask sa gitna ng paglobo ng kaso ng whooping cough o pertussis sa Quezon City.

Ayon kay Dr. Rolando Cruz, officer-in-charge ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, hindi naman kailangan ang mandatoryong pagsusuot ng face mask lalo na kung wala namang sintomas ng nasabing sakit.

Sa kabila nito, pinayuhan ni Cruz ang mga nasa hustong gulang na may sintomas na magsuot ng face mask sa bahay at kapag lalabas lalo na kapag may mga bata sa paligid.

“Importante po ‘yung pagsusuot ng face mask sa mga household, especially doon sa mga miyembro na may sintomas at huwag silang lalapit doon sa mga sanggol o sa mga bata na hindi pa nabakunahan para sa sakit,” payo ni Cruz.

Una nang idineklara ni QC Mayor Joy Belmonte noong Huwebes ang pertussis outbreak sa lungsod matapos na maiulat ang 23 kaso noong Marso 20.

Apat na sanggol na wala pang anim na buwang gulang ang namatay dahil sa impeksyon.

“Ang reminder namin, talagang hindi dapat ilalapit sa mga crowded areas ang inyong mga sanggol, ‘wag ilalabas bahay para hindi sila ma-expose doon sa mga taong probably may dala ng sakit,” sabi ni Cruz.

Dagdag pa ng doktor, ang mga nasa hustong gulang ay maaari ring mahawa ng pertussis pero t magkakaroon lamang ng maliliit na sintomas kung sila ay nabakunahan na.

(Dolly Cabreza)