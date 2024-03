Ikinagalak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasakote na rin si dating Negros Oriental Rep. Arnolfo Teves Jr. na lumipad sa Timor-Leste matapos sampahan ng mga kasong may kinalaman sa pagpatay sa dating gobernador ng kanilang lalawigan.

Akusado ang pinatalsik na kongresista bilang utak ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at sa siyam na iba pa matapos pagbabarilin ng armadong grupo sa bayan ng Pamplona noong Marso 4, 2023.

“I commend the collaborative efforts of our law enforcement agencies and our international partners in the successful arrest of former congressman Arnolfo ‘Arnie’ Teves Jr. in Timor-Leste,” sabi ni Pangulong Marcos sa isang pahayag nitong Biyernes, Marso 22.

Tiniyak ng Pangulo na gagawin lahat ng gobyerno ang mga kinakailangang aksyon upang maibalik kaagad sa Pilipinas si Teves para harapin ang pag-uusig sa mga kasong isinampa laban sa kanya.

“I assure the Filipino people that we will spare no effort in ensuring that justice will prevail in this case,” wika ng Pangulo.

Kasabay nito, nagpasalamat si Pangulong Marcos sa lahat ng mga awtoridad na nagtulungan upang madakip si Teves.

“I extend my heartfelt gratitude to all those involved in this operation for their unwavering dedication to upholding peace and order,” sabi ni Pangulong Marcos.

Batay sa naunang pahayag ng Department of Justice (DOJ) noong Huwebes ng gabi, Marso 21, kinumpirma nito na nadakip na si Teves habang naglalaro sa Top Golf Driving Range and Bar sa Dili, ang capital city ng Timor-Leste, dakong alas-kuwatro ng hapon.

Naisagawa umano ang pag-aresto sa pagtutulungan ng iba’t ibang law enforcement agency, kabilang ang Interpol National Central Bureau sa Dili at East Timorese Police.

Samantala, inihayag ni DOJ Assistant Secretary at spokesperson Atty. Mico Clavano wala pa silang eksaktong petsa kung kailan maibabalik sa bansa si Teves.

Subalit tiyak umano na bubuksan muli ang mga kaso nito kapag naibalik sa Pilipinas at ihaharap sa hukuman.

Pinag-iisipan pa kung sa Philippine National Police (PNP) headquarters sa Camp Crame sa Quezon City o sa National Bureau of Investigation (NBI) Detention Center sa Muntinlupa City ikukulong si Teves.

“The priority is his safety, but the specific location is not yet confirmed. Options such as Camp Crame and the NBI Detention Center are being considered,” sabi ni Clavano.

Dagdag pa ni Clavano na pinakamabilis na paraan upang maibalik agad sa bansa si Teves ay sa pamamagitan ng deportation sa halip na extradition na mas mahaba ang proseso.

“In terms of deportation, it could proceed swiftly because he no longer holds a valid passport. However, the timing would be subject to the protocols of Timor-Leste. Just as in the Philippines, when we deport a foreign national, we dictate the timing, right? It’s similar there. So, if deportation is the chosen route, the timing will be at their discretion,” paliwanag ni Clavano. (Prince Golez)