Mayor nagtaray, nabahuan sa mikropono

VIRAL ang video ni Bayambang, Pangasinan Mayor Niña Jose-Quiambao habang humihingi ng kapalit sa ginagamit niyang mikropono sa isang event dahil sa mabahong amoy nito.

“Can I change the mic? There’s bad breath here. Sorry mabaho talaga yung mic. Sorry I can’t. It’s amoy maasim,” sabi pa nito.

Matapos niya itong sabihin, mabilis na lumapit ang isang babae upang kunin ang mikropono

Samantala, sa halip na kainisan ay naaliw pa ang mga netizen sa reaksyon ni Quiambao.

“Si mayora talaga..maasim na nga binabalik balikan pa nya. Parang nag reincarnate si Kris Aquino sa kanya,” komento pa ng isang netizen.

Asawa ng alkalde ang bilyonaryong businessman na si Cezar Quiambao, ang President at Chief Executive Officer ng STRADCOM Corporation, na dating IT service provider ng Land Transportation Office (LTO).

Nagkakilala ang dalawa nang imbitahan ang dating aktres sa kampanya ng negosyante na tumatakbong alkalde ng Bayambang, Pangasinan noong 2016.