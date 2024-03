Mas Malinaw Mula sa Malayo

Iba pala talaga kapag kita mula sa ere ang mga bagay-bagay ‘no?

Kunwari na lang, itong litrato ng Captain’s Peak, ‘yung resort sa Chocolate Hills sa Bohol. Malamang kung nandun ka sa baba, sa eye-level, parang normal lang– pader, bubong, swimming pool, resort.

Pero pag lumayo ka nang kaunti, pag umatras ang kamera para makuha ang buong konteksto, kitang-kita. ‘Yung nakasanayan nating magarang litrato ng Chocolate Hills, ‘yung proud na proud tayong inilalagay sa mga postcard at laman ng mga textbook natin mula pagkabata, sadyang nasira. Ang sagwa.

Ganito nga siguro rin sa paggogobyerno. Sa araw-araw, sa tactical at mabilisan, parang hindi natin napapansin. Kaunting lagay dito, kaunting suhol doon, kaunting paglabag sa batas na akala natin walang nasasaktan– pero pag nag-pull back ka, at nakita mo ang mas malaking litrato, kung gaano kadalas at kung gaano karami ang gumagawa nitong mga bagay na ito, baka kilabutan ka. Maaaninag mo nang mas malinaw ang nabubuong kultura.

O di kaya, sa kaso nga ng Captain’s Peak– paano nga ba ito nakalusot? Ilang papeles na ipinasa, mga lagdang nakuha, permiso mula sa kung kaninong nagdedesisyon. Pinagbawalan, pero walang nakatutok, walang tumutol, kaya itinuloy. Maya-maya may pader na. May bubong na, swimming pool. Maya-maya isang buong resort na.

Mabuti na nga lang din at napansin. Mabuti pumalag ang publiko. Gawa na rin nito, inatasang ipasara ang resort.

Kaya nga rin, lagi kong sinasabi, may silbi pa rin ang pumansin at magsatinig ng mga nakikita nating mali. Kung sapat ang dami natin, kung sapat ang lakas ng tinig, kung may tumutulak hindi magiging madali ang manlamang, lumusot, o mang-abuso.

Resistance still holds value. Gaya ng sinasabi ko kanina– baka kung sa eye-level, kung sa antas ng immediate na paligid natin, isang tinig lang tayo. Mahina, madaling ietsapuwera, madaling huwag pansinin.

Pero kung aatras ka nang onti? Kung titingnan mula sa ere, kung pakikinggan ang lahat ng tinig nating nagsasanib upang sabihing, “Teka, mali ‘yan. Kailangan nating itama”– sa antas na ito, makikita natin kung gaano tayo karami, kung paano tayong nagbibigkis. Lilinaw ang di-maikakailang lakas natin.