Marian Rivera muntik mag-walkout sa presscon

Nalula si Marian Rivera sa mga mensahe at kuwento ng mga katrabaho niya sa kanya.

Halos lahat pala sila ay nakaramdam ng kaba noong una nilang nakasama sa taping si Marian.

Halos lahat sila ay na-intimidate sa ganda, kaseksihan ng misis ni Dingdong Dantes. Na parang suplada, maldita, maarte nga, ‘di ba?

May eksena nga sa presscon na parang gusto nang mag-walkout ni Marian, na gustong tumayo sa upuan niya, habang patawa-tawa, dahi sa mga naririnig niyang sinasabi sa kanya ng mga kasamahan niya.

Na kahit ang bagets na si Raphael Landicho ay nakaramdam daw ng pressure kay Marian, dahil beterana na nga raw ito, na mahusay umarte talaga.

Pero lahat din sila ay nagsabing maling-mali ang chika ng iba tungkol kay Marian. Na kung na-pressure sila sa simula, nagbago ang lahat, dahil super sarap nga raw kasama, mabait, at mahilig magpakain sa taping nila, na lagi silang busog sa set ng ‘My Guardian Alien’.

“Ganun naman talaga, at first talaga, kapag bago ang katrabaho mo, kakabahan ka talaga. Lahat naman kami nagdaan sa ganun. Pero ang maganda doon, habang nagtatagal, nakikilala namin ang isa’t isa, nag-a-adjust kami.

“Eh si Raphael (Landicho), mahusay na bata, magaling umarte.

“At saka ang cute-cute niya. ‘Yun nga ang sinabi ko sa kanya noong niyakap ko siya, buti na lang mabango siya. Hahahaha!

“Kasi lagi kami magkayakap, nagki-kiss. At very conscious si Raphael sa ganun. At natutuwa ako, na lagi kong sinasabi sa kanya, na gawin niya ‘yon hanggang paglaki niya, na maging conscious siya sa sarili niya, na maging presentable, lalo sa mga katrabaho mo,” pahayag ni Marian.

Anyway, makalipas nga ang limang taon, natuloy na rin ang pagsasama nina Marian at Gabby Concepcion. Ano ang masasabi ni Marian?

“Napakagaan katrabaho ni Kuya (Gabby). Kumbaga sa pagkain, walang tulak kabigin sa kanya. Napakagaan katrabaho, napakabait katrabaho.

“At saka sa mga moment namin, mahilig siyang mag-joke, ginagawa niyang light.

“At saka may mga pagkakataon na napag-uusapan namin ang mga buhay-buhay namin. Kaya nga kung may tanong na, kung may isang tao na gusto mong magpalit kayo ng buhay for one day, gusto ko siya kasi nakita ko kung gaano niya kamahal ang pamilya niya.

“At `yun ang na-appreciate ko sa kanya, napakabuti niyang tao!” papuri pa ni Marian kay Gabby.

Pero, bakit nga ba ang ‘My Guardian Alien’ ang napili niyang comeback teleserye, makalipas ang halos limang taon?

“Ito talaga ang napulsuhan ko kasi bago sa akin, at sure ako na mapapanood ng mga anak ko. Kasi gusto kong gumawa ng serye na puwedeng mapanood ng mga anak ko, at proud ako. So ito talaga `yon.

“Nakita niyo naman, sa trailer pa lang, worth it lahat!

“Adjustment? Noong una talaga na sumabak ako sa taping, nahirapan ako. Kasi, after 5 years, nagbabalik soap opera ako. Hindi ko alam kung saan ang anggulo ko, saan ang lighting?

“Sabi nila, etchosera raw ako. Pero nangapa talaga ako. Parang nahirapan talaga ako. Parang ang hirap mag-memorize ng lines.

“Pero dahil sa tulong ng mga katrabaho ko, napadali ang trabaho ko. Tapos si Direk Zig Dulay, hindi rin nagkulang sa akin, na tinuturuan talaga ako kung ano ang dapat kong ipakitang akting sa soap na ito.

“Kasi bago nagsimula ang lahat, nag-usap talaga, kasi medyo mahirap nga. Sabi ko rin sa GMA, bigyan nila ako ng soap na hindi ako masyadong mahihirapan, kasi pag-uwi ko ng bahay pagod pa ako, mag-aasikaso pa ako ng mga bata.

“Pero bukod sa maganda nga ang kuwento nito, sa sobrang dali, wala akong lines minsan. Kasi nga alien ako. Charot lang, hahahahaha!

“Pero naging madali talaga sa akin, kasi sabi ko nga, gusto ko ito, dahil mapapanood ito ng mga anak ko, at magiging proud talaga ako, pati sila.

“At higit sa lahat, nakagawa ako ng isang pamilya dahil sa serye na ito,” sabi ni Marian.

Oh, bongga, ‘di ba? (Dondon Sermino)