Kumpiyansa ang isang kongresista na titingnan ng patas ng mga senador ang panukalang inaprubahan ng Kamara de Representantes na binawi ang prangkisa ng Sonshine Media Network International (SMNI), ang media arm ni Pastor Apollo Quiboloy.

“Our only hope is that the Senate will really look at it objectively and not be swayed by external interests, I have full trust that the Senate has a full track record of doing investigations and I hope that they will also take this bill with the same impartiality and objectively,” sabi ni House Deputy Majority Leader at Tingog party-list Rep. Jude Acidre

Noong Miyerkoles ay inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang ibasura ang prangkisa ng SMNI kaugnay ng mga paglabag umano nito tulad ng pagpapakalat ng fake news, red-tagging at paglabag sa polisiya para sa korporasyon.

Subalit aminado si Acidre na hindi nila puwedeng pagsabihan ang mga senador kung ano ang dapat gawin sa panukala.

“They will have to look into the evidence. They will have to look into the merits of the discussion, as well as the bill that has been presented or referred to them,” sabi ni Acidre.

Samantala, bagamat natapos na umano ang imbestigasyon ng Kamara, sinabi ni Acidre na epektibo pa rin ang warrant of arrest na ipinalabas ng Kamara laban kay Quiboloy matapos itong hindi sumipot sa mga pagdinig ng House committee on legislative franchises.

Sinabi ni Acidre na dapat pormal na bawiin ng komite o ng liderato ng Kamara ang warrant of arrest

“It’s a formal step that has to be taken,” paliwanag ni Acidre. “Hindi naman natin puwedeng pabayaan ‘yung tao na ayaw magpakita, despite the many invitations to Congress. Parang hindi naman puwedeng maging precedent ito for future investigations.” (Billy Begas/Eralyn Prado)