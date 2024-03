Kai Sotto bida sa Yokohama

NAGTALA muli si Kai Sotto ng isa pang double-double showing sa pagtulak sa Yokohama B-Corsairs sa pananaig sa Toyama Grouses, 84-69, sa Japan B.League Division 1 Miyerkoles ng gabi sa Yokohama International Pool.

Kinolekta ng 7-foot-3 Filipino big man ang double-double na 16 points at 14 rebounds dagdag ang dalawang assists at dalawang blocks habang ang B-Corsairs ay umunlad sa 20-23 win-loss record.

Sinabi ni Sotto na ang second-half adjustment ng B-Corsairs ang naging dahilan ng kanilang dominanteng panalo laban sa Grouses, na patuloy na naglalaro na wala ang Gilas Pilipinas center na si AJ Edu.

“In the first half, we were slow and soft, especially from the start, and we did not get off to the start we wanted, and there were a lot of turnovers that forced us,” sabi ni Sotto sa isang post-game interview.

“Gayunpaman, nakagawa kami ng mga solidong pagbabago batay sa unang kalahati, gumawa ng pagsasaayos, at naglaro sa positibong paraan,” dagdag ng dating Ateneo de Manila University Blue Eaglets center.

Nanguna si Yuki Kawamura para sa B-Corsairs na may 21 puntos at 10 assists; si Jarrod Uthoff ay mayroon ding double-double na 17 puntos at 13 rebounds habang nagtapos si Devin Oliver na may 11 puntos at 16 rebounds.

Samantala, malamya si Dwight Ramos mula sa field nang ang Levanga Hokkaido (12-31) ay nagtamo ng 72-61 pagkatalo sa Sendai 89ers (19-24) sa Xebio Arena Sendai.

Nagtapos ang Gilas Pilipinas forward na may dalawang puntos lamang sa 1-of-5 field goal shooting na may siyam na rebounds, isang assist, isang steal at isang block sa loob ng 31 minutong aksiyon para sa Hokkaido. (Lito Oredo)