Jalen Green nagliyab, Rockets inihaw Bulls

UUMUUSOK ang ring kay Jalen Green papasok sa homestretch ng 2023-2024 NBA regular season, unti-unti ding gumagapang pataas ng standings ang Houston Rockets.

Problema lang ay kung aabot kahit sa play-in ang Rockets (34-35), nasa 11th sa West at 2 1/2 games na lang sa likod ng 10th Warriors (36-32) para sa final play-in spot sa conference. Nasa 9th ang Lakers (37-32).

Umiskor ng 26 si Green, nagsumite ng 23 si Dillon Brooks bago na-eject at inekisan ng Houston ang pampitong sunod na panalo 127-117 kontra Chicago Bulls.

Mainam din ang kontribusyon nina reserves Jock Landale (17 points, 12 rebounds), Aaron Holiday (15 points) at Jeff Green (14 points).

Abante ang Rockets 84-75 papasok sa 6-minute mark ng third quarter, binigyan ni DeMar DeRozan ng hard foul si Green na ikinainis ni Brooks. Bumuwelta si DeRozan, binigyan ng siko sa baba si Green at nagka-pisikalan, nagbuhol ang braso ng dalawa.

Nagkapisikalan sa court, naglapitan ang team staff ng magkabila pati security para umawat.

Pagkatapos ng review ay naging F2 ang foul ni DeRozan at na-eject. Binigyan ng technical foul si Brooks at napalabas din.

“I don’t think DeMar’s intention was to get a flagrant 2, certainly it was fouling and of course flagrant 1 and they’re shooting a free throw,” pagtatanggol ni Bulls interim coach Billy Donovan sa kanyang guard. “I actually was a little surprised that it got elevated to a flagrant 2.”

Tumapos si DeRozan ng 16 points sa malamyang 4 of 15 shooting. Namuno ang 35 points ni Ayo Dosunmu sa Bulls. (Vladi Eduarte)