Hakeem super tulin

MAGANDA ang pagkakadala ni class A rider Patty Ramos Dilema sa kabayong si Hakeem kaya naman magaan din nilang nakuha ang panalo sa Philracom Rating Based Handicapping System na inilarga sa Metro Turf, Malvar – Tanauan City, Batangas noong Linggo.

Nagmamadaling lumabas ng aparato si Eye In The Sky para hawakan ang bandera habang relax pang ang magkakamping sina Charm Campaign at Hakeem na nasa pangalawa at tersero puwesto, ayon sa pagkakasunod.

Abante ng apat na kabayong agwat si Eye In The Sky sa kalagitnaan ng karera kina Charm Campaign at Hakeem.

Pagsapit ng far turn ay nilapitan na nina Charm Campaign at Hakeem kasama sina King Tiger at Fortissimo si Eye In The Sky upang magkumpulan sa unahan papasok ng huling kurbada.

Sa rektahan ay inagaw na ni Hakeem, na nasa tabing balya, ang unahan kay Eye In The Sky pero dikit pa rin nagkatalo kung saan isang kabayo lang ang agwat ng winning horse kay Eye In The Sky pagtawid sa meta.

Inilista ni Hakeem ang tiyempong 1:26 minuto sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ni winning horse owner Benjamin Abalos, Jr. ang P11,000 added prize. (Elech Dawa)