Gabby miss na chikahan kay Jane: Andi, Gwen, Ellie ginawang pendant abo ni Jaclyn Jose

Si Gabby Eigenmann nga ang nagkuwento na ang ilang bahagi ng ‘abo’ ni Jaclyn Jose ay nasa pag-iingat ng mga anak na sina Andi, Gwen, at pati na sa apo na si Ellie.

“May mga maliliit. Andi brought one sa Siargao. I think Gwen, I think has one also. I think si Ellie has one also, ginawang pendant. Just to remember her, o makasama kung saan man.

“Pero alam ko `yung maliit, na kay Andi!

“Siyempre ‘yung buo nasa columbarium na,” kuwento ni Gabby.

Sa ngayon, nasa Siargao na nga si Andi, at kasama pa rin ang kapatid na si Gwen.

“Bonding silang magkapatid. Si Gwen will stay until the 24th, then balik Manila, at balik Amerika rin.

“Okey naman sila, nagba-bonding. Matagal din silang hindi nagkita, eh.

Nag-uusap naman sila sa Facetime. Alam ko happy sila ngayon.

“Chini-check ko sila lagi. At na-sepanx (separation anxiety) nga ako, kasi si Andi, first time in the long while, she stayed with me kasi in the first few days noong wake. Sa amin siya tumira. Pero noong dumating na si Philmar, at dalawang kids, nahiyang mag-stay, pero sabi ko nga, family tayo. Pero siyempre, they wanna do things on their own.

“So nag-check in sila sa hotel. Inayos lang nila mga dapat ayusin bago lumipad papuntang Siargao.

“Nakaka-sepanx, eh!” kuwento ni Gabby.

May paramdam na ba sa kanya si Jaclyn?

“Sa huling day, kasi one week `yon, there’s this distinct smell lang, na naalala ko lang siya, sabi ko, parang ano… Hindi niya pabango, pero may distinct smell talaga, na alam kong siya `yon, eh,” sey ni Gabby.

Hindi ba siya natatakot na magparamdam sa kanya si Jaclyn?

“Hindi. Hindi. Gusto ko nga, eh. Chika nga kami,” sagot ni Gabby.

Siyempre, miss na miss na ni Gabby ang mga late in the evening chikahan nila over the phone ni Jaclyn, na umaabot talaga ng oras.

“Oo naman, miss ko talaga.

“Pero nakalimutan kong i-share, na noong nanalo siya sa Cannes, magkausap kami. Sabi ko, ‘Nasaan ka, bakit hindi ka nagsi-celebrate?’ Sabi niya, nasa kuwarto lang siya, tulog na lahat ng mga tao.

“Nakakatuwa naman, at tuwang-tuwa siya na kinuwento niya experience niya sa Cannes, na kinausap daw siya ni Kirsten Dunst.

“’Yun ang isa sa mga unforgettable ano namin. She will always have a special place in my heart. Tandem kasi, especially pagdating kay Andi, lalo na kay Ellie.

“Pero now, I’m back to work, at okey naman ako. Sabi nga nila, life goes on, and make sure, itong life na ito, make use of it, na you have to take care of your health,” sabi ni Gabby.

Anyway, kung si Gabby ang masusunod, gusto nga niyang magbalik sa pag-arte si Andi.

“Minsan kasi napag-uusapan namin `yon, na what if may offer. What if kung… may specific show akong binanggit. Napaisip siya, sabi niya, gusto ko `yan.

“So, may chance rin talaga. Kung maganda ang offer, pero feeling ko unahin niya ang movie, kesa TV, kasi madugo ang TV, di ba? Unless gusto talaga niya.”

Pero may balita na ang pelikula na dapat gagawin o tatapusin ni Jaclyn ay si Andi na ang magpapatuloy?

“Ah, ‘yun nga ang pinag-uusapan namin noong nagkita-kita kami nina Direk Adolf (Alix, Jr.). ‘Yun nga ang dyinu-joke ni Andi na sige, kung mapilit niyo ako.

“Of course, she has to settle first kung ano ang mga dapat niyang ayusin.

“Siguro kung may moment na wala na siyang ginagawa sa Siarago, baka maisip niyang… ‘Try ko kayang bumalik ng Manila ng mas matagal, at gumawa ako ng something?’

“Basta ako, kung ano ang gusto niya, susuportahan ko siya,” sabi na lang ni Gabby.

