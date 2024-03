Sinampahan ng kaso ng kilalang fashion designer na si Puey Quiñones ang vlogger na si Maharlika, na Claire Contreras ang tunay na pangalan.

Ayon sa legal counsel ni Quiñones na si Keith Gregory, nagsampa sila ng kasong defamation sa California matapos na patamaan si Quiñones sa isang vlog ni Maharlika na may titulong ‘Designer Iskaamer, Ka Tandem ni Butod’.

Sa naturang vlog ni Maharlika, sinabi nito na ‘BFF’ o bestfriend umano ni Quiñones si First Lady Liza Marcos na inii-scam umano ng designer.

Binalikan din ni Maharlika ang dating naging issue ni Puey na matagal nang naresolba.

“Ms. Contreras false claims is based on a one time occurence that happened over a decade ago and has long been since resolved,” saad ng abogado ni Quiñones.

Ayon kay Quiñones, nasira ang kanyang pangalan dahil sa naging patama ni Maharlika sa kanya.

Klinaro rin ni Quiñones na hindi niya batid kung bakit dinidikit ni Maharlika ang pangalan niya kay First Lady.

Bago kasuhan si Contreras ay kumontak ang kampo ni Quiñones sa vlogger para bawiin ang mga paratang nito at mangakong hindi na muli sisiraan ang pangalan ng fashion designer, ngunit walang aksyon na ginawa si Maharlika dahilan para sampahan ng civil lawsuit ang vlogger.

Dahil dito, abot sa $2 million ang danyos na hinihingi ng kampo ni Quiñones dahil sa umano’y mapanirang video ni Maharlika.

“It took me a while to really think about pushing this case because as much as possible, I don’t want trouble, I don’t want stress,” wika ni Quiñones.

“But I feel like the vlog of Maharlika really affected me in business, not only business but also mentally, I got really, really depressed,” aniya pa.

Bukod sa kaso sa America, binahagi ng Pinoy na fashion designer na nakapagsampa na rin siya ng criminal case laban kay Maharlika sa Pilipinas.