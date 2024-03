Eumir Felix Marcial ayaw pakasiguro kontra Thai rival

“KAHIT four times pa lang ako sa pro-fight, dami ko nang experience sa boxing, kaya ‘di puwedeng balewalin every fighter, dahil every fighter naghahanda, ilang taon nila pinag-aralan ang kanilang mga technique, kaya focus lang ako na maipanalo ang laban at ‘di kumpiyansya. Alam naman ang Thai fighter na lalaban hanggang sa huli, kaya focus lang.”

Ito ang pahayag ni 2020+1 Tokyo Olympics bronze medalist Eumir Felix Marcial, Biyernes, sa official weigh-in para sa sapakan kay Thoedsak Sinam ng Thailand sa “Home Coming” match ngayong Sabado ng hapon sa Ninoy Aquino Stadium sa Malate, Manila.

Iiwasan ni Marcial na madungisan ang malinis na 4-0 kartada niya sa pro ranks sa pagsabak sa super middleweight division kasunod ng pagtuntong sa 165 pounds sa opisyal na weigh-in kahapon sa Badminton VIP Conference room sa Rizal Memorial Sports Complex.

Tumitimbang naman ng 168 libra ang Thai boxer na si Sinam (23-13, 19KOs) na may two-fight winning streak na parehong nagtapos sa knockout kontra sa mga kababayang sina Thirasak Yipaeng at Virad Panyagonpivad.

Magsisilbing huling laban ni Marcial (4-0, 2KOs) sa professional fight ngayong taon upang tumutok naman sa 2024 Paris Games kasama aang kabuuan ng Philippine national team na nakatakdang sumabak sa sunod-sunod na pagsasanay sa US Olympic Training Center sa Denver, Colorado simula sa Abril 9 para sa dalawang linggong training camp at isang mini-tournament.

“Ito iyung laban na matagal ko nang pangarap dito sa Pilipinas, sabi ko ngayon main event, itong laban na ito is part of my preparation sa Olympics, kasi after kong mag-qualify sa Olympics last year, wala na akong exposure, wala na akong laban,” pahayag ni Marcial.

“Dito sa darating kong laban, tuloy-tuloy iyung preparation ko, so after ng Asian Games, naghanda na ako, after ng bagong taon, nagpunta ako ng US para mag-start ng training ko. Very important po ito sa akin and of course para mag-gain ng experience para sa Paris Olympics,” dagdag ni Marcial, na kasama sina MP Promotions President Sean Gibbons at Viva Promotions head Brendan Gibbons, gayundin ang Team Marcial kabilang ang asawa nitong si Princess at si 2017 Kuala Lumpur Southeast Asian Games gold medalist John Nobel Marvin. (Gerard Arce)