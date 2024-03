Tiniyak ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang agarang aksyon ukol sa mga nadiskubreng kapalpakan sa voucher program sa ilalim ng Government Assistance to Students and Teachers in Private Education (GASTPE).

Kasunod ito ng natuklasan sa pagdinig ng Senado kamakailan na mahigit 19,000 `ghost student’ umano ang nakalista sa voucher program sa ilalim ng mga pribadong paaralan.

Base sa ulat ng Philippine News Agency, nagsalita si Duterte sa isang ambush interview habang dumadalo sa isang event ng Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) sa Cambodia noong Huwebes.

“Ngayon kung mayroon tayong nakikita na discrepancy doon sa billing ng private school, agad nating inaaksyunan,” sabi ni Duterte.

Kapag may nakita umanong mali sa listahan ng voucher program ay pinapatigil nila ang pagbayad sa pribadong paaralan.

“Pangalawa, kapag nabayaran na at nakita na hindi karapat-dapat o mayroong mali or mayroong problema doon sa billing, pinapa-refund natin at pinapabalik sa Department of Education,” dagdag pa ni Duterte.

Makikipag-ugnayan din aniya ang DepEd sa Private Education Assistance Committee (PEAC) upang makuha ang voucher program billings mula sa mga pribadong paaralan.