Bumulaga sa isinagawang aerial inspection ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) ang isa pang resort na itinayo sa pinatag na tuktok ng Chocolate Hills sa Bohol.

Nabatid na personal na binisita DENR Secretary Maria Antonia Yulo-Loyzaga ang kontrobersiyal na Captain’s Peak resort sa Bohol noong Huwebes, Marso 21, kung saan ay nadiskubre rin nito sa aerial inspection ang isa pang resort na pinangalanang Sagbayan’s Peak.

“Itong Sagbayan’s Peak tinapyas po iyong pinakatuktok ng Chocolate Hills upang mailagay ang isang kongkreto na plataporma,” sabi ni Loyzaga.

Samantala, malinaw aniya na may paglabag ang Captain’s Peak resort sa Chocolate Hills na isang protected area.

“Ang nakita ko po kahapon ay tinapyas ng developer ng project na ito ang ilang mga hills in order to design and executive `yung kanyang proyekto,” sabi ng kalihim sa hiwalay na panayam ng dzBB.

Binigyang-diin ni Loyzaga na bilang isang protected area ay hindi basta puwedeng galawin ang Chocolate Hills at mayroong proseso sa pag-develop ng mga ganitong lugar.

Maglalabas umano ng joint statement ang DENR, Department of Tourism, at Department of the Interior and Local Government ukol sa isinagawa nilang pag-inspeksiyon sa mga ipinatayong istruktura sa Chocolate Hills. (Natalia Antonio)