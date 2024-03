Dehins pa kinakalawang! Steph Curry inekisan 5thseason na may 300 tres

INEKISAN ni Stephen Curry ang NBA record na pang-limang season na may 300 3-pointers, naka-apat tungo sa 14 points nang kubabawan ng Golden State Warriors ang Memphis Grizzlies 137-116 Miyerkoles ng gabi (Huwebes ng umaga sa Maynila).

“He gonna do it again next year. I’m not surprised,” anang teammate niyang si Chris Paul. “It’s easy for him, he shoots the life out of the ball.”

Nagsalansan ng 26 points si Jonathan Kuminga, may 22 at 10 rebounds si Andrew Wiggins at nagdagdag ng 23 markers off the bench si Klay Thompson para sa Warriors.

Nagpakawala ng season-high 14 assists si Chris Paul.

Kuwestiyonable bago ang tipoff si Draymond Green dahil nananakit ang likod pero naglaro din at tumapos ng 10 points, 12 rebounds, 7 assists.

Walang nagawa ang 35 points ni GG Jackson II sa Memphis, gayundin ang 27 points ni Santi Aldama – 15 sa second quarter at may 21 na sa halftime.

Itinabla ng Grizzlies sa 58 sa free throws ni Jaren Jackson higit 2 minutes pa sa first half. Tinuhog ng Golden State ang next 10 points tungo sa 68-58 lead bago inumpisahan ang third sa 12-0 blast.

Ayon sa Elias Sports Bureau, huling naglunsad ng 24-0 spurt o higit pa ang Warriors noong May 1, 2021 kontra Houston. (Vladi Eduarte)